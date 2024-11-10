Путин и Колокольцев поздравили сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Posted 10 ноября, 05:51
Published 10 ноября, 05:51
Modified 10 ноября, 05:53
Updated 10 ноября, 05:53
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником, отметил, что жители страны всегда будут помнить и чтить подвиги ветеранов, и гордятся каждым, «кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу». В своем поздравлении он обратился к сотрудникам ОВД, заявив, что «граждане России ждут большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жёсткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах». По словам президента, активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма.
Кроме того, Владимир Путин отметил работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев напомнил, что во все времена профессия защитника правопорядка считалась одной из самых нужных и ответственных.
«Быть полицейским — значит преданно служить своему народу и своей стране. Превыше всего ставить Закон и справедливость. Оберегать граждан от криминальных посягательств и первым приходить на помощь людям», — отметил он в своем поздравлении.
По словам министра, главные вызовы на сегодня — борьба с организованной преступностью, нелегальной миграцией, противодействие экстремизму, коррупции и наркоугрозе. Пристальное внимание должно уделяться профилактике преступлений в сфере информационных технологий.
Он также поблагодарил личный состав за добросовестную и результативную работу, компетентность и самоотдачу, сказал теплые слова ветеранам.
В 2023 году федеральные СМИ сообщали о том, что в России острая нехватка кадров в полиции — необходимо 100 тыс. человек. В Перми тоже ощутимо не хватает сотрудников.