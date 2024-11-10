Путин и Колокольцев поздравили сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником, отметил, что жители страны всегда будут помнить и чтить подвиги ветеранов, и гордятся каждым, «кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу». В своем поздравлении он обратился к сотрудникам ОВД, заявив, что «граждане России ждут большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жёсткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах». По словам президента, активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма.