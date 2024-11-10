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Posted 10 ноября, 05:51

Published 10 ноября, 05:51

Modified 10 ноября, 05:53

Updated 10 ноября, 05:53

Сегодня, 10 ноября, День сотрудника органов внутренних дел

Путин и Колокольцев поздравили сотрудников ОВД с профессиональным праздником

10 ноября 2024, 05:51
Фото: 1MI.

Сегодня, 10 ноября, День сотрудника органов внутренних дел

По словам президента РФ, в 2024 году 659 сотрудников ОВД удостоены государственных наград. Среди них и те, кто героически погиб при выполнении служебных обязанностей.

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником, отметил, что жители страны всегда будут помнить и чтить подвиги ветеранов, и гордятся каждым, «кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу». В своем поздравлении он обратился к сотрудникам ОВД, заявив, что «граждане России ждут большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жёсткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах». По словам президента, активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма.

Кроме того, Владимир Путин отметил работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев напомнил, что во все времена профессия защитника правопорядка считалась одной из самых нужных и ответственных.

«Быть полицейским — значит преданно служить своему народу и своей стране. Превыше всего ставить Закон и справедливость. Оберегать граждан от криминальных посягательств и первым приходить на помощь людям», — отметил он в своем поздравлении.

По словам министра, главные вызовы на сегодня — борьба с организованной преступностью, нелегальной миграцией, противодействие экстремизму, коррупции и наркоугрозе. Пристальное внимание должно уделяться профилактике преступлений в сфере информационных технологий.

Он также поблагодарил личный состав за добросовестную и результативную работу, компетентность и самоотдачу, сказал теплые слова ветеранам.

В 2023 году федеральные СМИ сообщали о том, что в России острая нехватка кадров в полиции — необходимо 100 тыс. человек. В Перми тоже ощутимо не хватает сотрудников.

#Мвд#Путин#Полиция#Президент#Колокольцев#Овд#Владимир колокольцев#Министр внутренних дел#День сотрудника ОВД
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