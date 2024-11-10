Родные погибшего в ДТП пермского адвоката ищут очевидцев аварии

Posted 10 ноября, 11:57
Published 10 ноября, 11:57
Modified 10 ноября, 11:59
Updated 10 ноября, 11:59
Адвокаты семьи погибшего в ДТП Евгения Васева разыскивают свидетелей и записи видеорегистраторов аварии, которая произошла 8 ноября около 13.40 на участке автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь.
«КАМАЗа» врезался в «Мерседес», сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии, и адвокаты семьи Васева считают, что некоторые моменты ДТП отражены неверно.
Председатель коллегии адвокатов «Стратегия права» Евгений Васев, находившийся в «Мерседесе», погиб.