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Posted 10 ноября, 11:57

Published 10 ноября, 11:57

Modified 10 ноября, 11:59

Updated 10 ноября, 11:59

Родные погибшего в ДТП пермского адвоката ищут очевидцев аварии

Родные погибшего в ДТП пермского адвоката ищут очевидцев аварии

10 ноября 2024, 11:57
Фото: properm.ru.
Семья погибшего в дорожно-транспортном происшествии Евгения Васева разыскивает очевидцев аварии — столкновения КАМАЗа с «Мерседесом» в Суксунском муниципальном округе Пермского края.

Адвокаты семьи погибшего в ДТП Евгения Васева разыскивают свидетелей и записи видеорегистраторов аварии, которая произошла 8 ноября около 13.40 на участке автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

«КАМАЗа» врезался в «Мерседес», сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии, и адвокаты семьи Васева считают, что некоторые моменты ДТП отражены неверно.
Председатель коллегии адвокатов «Стратегия права» Евгений Васев, находившийся в «Мерседесе», погиб.

#Авария#Дорожно-транспортное происшествие
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