В Перми мать пострадавшего подростка обвиняет следствие в бездействии

Пермячка уже добилась вмешательства Александра Бастрыкина в расследование

Мать молодого человека, пострадавшего от банды хулиганов в мае 2024 года, снова обратилась к руководству СУ СКР, а также общественности с просьбой о помощи. По ее словам, расследование о нападении на ее сына не двигается с места.

«Прошло уже больше 6 месяцев с жесткого избиения моего сына тремя отморозками, которые всё еще на свободе», — написала пермячка на своей странице в социальной сети. Сын пережил две сложных операции по имплантации глазной кости. После того, как петицию, которую она опубликовала еще в мае, подписали 7 тыс. человек, дело взял на контроль начальник СУ СКР Александр Бастрыкин. Но впоследствии следователь следственного комитета, расследовавший дело, передал его следователю отдела полиции Свердловского района Перми. По словам пермячки, до сих пор не проведена судебная экспертиза по определению тяжести причиненного здоровью вреда. Пострадавшая сторона не уведомлена о ходе и сроках расследования дела. Мать пострадавшего утверждает, что не проведены очные ставки, при том, что личности подозреваемых известны. В своем обращении пермячка просит начальника краевого ГСУ Максима Шилова взять на контроль дело о нападении, кроме того, просит губернатора региона Дмитрия Махонина обратить внимание на то, что преступники до сих пор на свободе. «Где же наше правосудие? Где работа по защите потерпевших и неотвратимости наказания виновных? Почему виновные полгода гуляют на свободе, как ни в чем не бывало?! Эти упыри должны сидеть, а не разгуливать дальше, пугая район раз за разом!», — пишет женщина. В мае трое преступников избили ее сына, есть и другие пострадавшие, в том числе 14-летний подросток.