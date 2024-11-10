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Posted 10 ноября, 08:14

Published 10 ноября, 08:14

Modified 10 ноября, 08:16

Updated 10 ноября, 08:16

На улице Менжинского в Перми в огне погиб человек

В Перми на пожаре погиб мужчина

10 ноября 2024, 08:14
Фото: предоставлено пресс-службой МЧС по Пермскому краю.

На улице Менжинского в Перми в огне погиб человек

По сообщению пресс-службы МЧС по Пермскому краю, в Орджоникидзевском районе Перми на пожаре погиб мужчина. По предварительным данным причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре в Орджоникидзевском районе города Перми вечером 9 ноября. На тушение пожара на улице Менжинского были направлены 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

​По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что в квартире на 4 этаже произошло возгорание дивана. Несмотря на то, что площадь возгорания составила 1 квадратный метр, мужчина погиб.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

#Пожар#Мчс#Погиб человек#Пожарные#Огонь#Гибель на пожарах
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