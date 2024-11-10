В Перми на пожаре погиб мужчина

Posted 10 ноября, 08:14
Published 10 ноября, 08:14
Modified 10 ноября, 08:16
Updated 10 ноября, 08:16
Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре в Орджоникидзевском районе города Перми вечером 9 ноября. На тушение пожара на улице Менжинского были направлены 20 человек личного состава и 6 единиц техники.
По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что в квартире на 4 этаже произошло возгорание дивана. Несмотря на то, что площадь возгорания составила 1 квадратный метр, мужчина погиб.
Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.