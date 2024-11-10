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Posted 10 ноября, 13:44

Published 10 ноября, 13:44

Modified 10 ноября, 13:46

Updated 10 ноября, 13:46

В Пермском крае 19-летний парень насмерть забил своего 31-летнего знакомого

В Пермском крае 19-летний парень насмерть забил своего 31-летнего знакомого

10 ноября 2024, 13:44
Фото: 1MI.
В городе Чусовом Пермского края в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту убийства знакомого.

Следственным отделом по городу Чусовой СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве.

По данным следствия, ночью 9 ноября злоумышленник поссорился со своим 31-летним знакомым и избил его кулаками и ногами по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В этот же день следователями подозреваемый был задержан.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий.

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