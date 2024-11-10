В Пермском крае 19-летний парень насмерть забил своего 31-летнего знакомого

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий.