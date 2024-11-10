В Подмосковье 10 ноября от осколков БПЛА загорелись 4 дома, ранены 5 человек

Сегодня, 10 ноября 2024 года, ночью и утром вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия.