В Подмосковье 10 ноября от осколков БПЛА загорелись 4 дома, ранены 5 человек

Posted 10 ноября, 14:25
Published 10 ноября, 14:25
Modified 10 ноября, 14:27
Updated 10 ноября, 14:27
Сегодня, 10 ноября 2024 года, ночью и утром вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия.
Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ, — говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате падения обломков в трех населённых пунктах произошло возгорание 4 домов и пострадало 5 человек, которые получили ранения.