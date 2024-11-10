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Posted 10 ноября, 14:25

Published 10 ноября, 14:25

Modified 10 ноября, 14:27

Updated 10 ноября, 14:27

В Подмосковье 10 ноября от осколков БПЛА загорелись 4 дома, ранены 5 человек

В Подмосковье 10 ноября от осколков БПЛА загорелись 4 дома, ранены 5 человек

10 ноября 2024, 14:25
Министерство обороны РФ опубликовало официальную информацию о сегодняшней массовой атаке БПЛА на Москву и Подмосковье. В результате атаки дронов пострадали 5 человек, загорелись 4 дома.

Сегодня, 10 ноября 2024 года, ночью и утром вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия.

Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате падения обломков в трех населённых пунктах произошло возгорание 4 домов и пострадало 5 человек, которые получили ранения.

#Минобороны рф#Беспилотники#Минобороны#Подмосковье#БПЛА#Атака бпла
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