properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 04:16

Published 10 ноября, 04:16

Modified 10 ноября, 04:18

Updated 10 ноября, 04:18

В Перми в воскресенье всё растает, а в понедельник подморозит

В понедельник на дорогах краевого центра и краевых трассах ожидается гололедица

10 ноября 2024, 04:16
Фото: properm.ru.

В Перми в воскресенье всё растает, а в понедельник подморозит

10 ноября, в воскресенье, в Перми будет сыро и ветрено и дождливо, из-за потепления выпавший снег местами растает. В понедельник, 11 ноября, вполне логично ожидать «день жестянщика».

10 ноября осадки ожидаются в основном умеренной интенсивности (3–9 мм/12 ч) из снега переходящие в мокрый снег и дождь, днём — в замерзающий дождь. В результате в большинстве районов произойдет отложение мокрого снега на открытые поверхности и образуется гололёд.
Ветер умеренный, температура воздуха на 2–5 градусов выше климатической нормы, сегодня днем ожидается от -2 до +3 градусов.

Но уже завтра, в понедельник, 11 ноября, по предварительному прогнозу, после интенсивной оттепели с дождями похолодает, поэтому на дорогах будет скользко! На следующей неделе, с 11 по 15 ноября зима окончательно войдет в свои права, установится умеренно-холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика