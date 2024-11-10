В понедельник на дорогах краевого центра и краевых трассах ожидается гололедица

10 ноября осадки ожидаются в основном умеренной интенсивности (3–9 мм/12 ч) из снега переходящие в мокрый снег и дождь, днём — в замерзающий дождь. В результате в большинстве районов произойдет отложение мокрого снега на открытые поверхности и образуется гололёд.

Ветер умеренный, температура воздуха на 2–5 градусов выше климатической нормы, сегодня днем ожидается от -2 до +3 градусов.



Но уже завтра, в понедельник, 11 ноября, по предварительному прогнозу, после интенсивной оттепели с дождями похолодает, поэтому на дорогах будет скользко! На следующей неделе, с 11 по 15 ноября зима окончательно войдет в свои права, установится умеренно-холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами.