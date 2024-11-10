Верещагино осталось без воды — из-за аварии на сетях не работает насос водозабора

Posted 10 ноября, 10:25
Published 10 ноября, 10:25
Modified 10 ноября, 10:27
Updated 10 ноября, 10:27
Официальное сообщение от МУП «Водоканал» в Верещагино такое: «В связи с отсутствием электроэнергии на станции первого подъёма отключено водоснабжение. До восстановления подачи электроэнергии». Пока бригада электросетей проводит поиск повреждённого участка.
Как сообщили Properm.ru в ЕДДС по Верещагино, из-за упавших деревьев произошло повреждение линии электропередач, соответственно, сбой электроники на водозаборе. Порядка 4 тыс. человек остались без воды. Ориентировочный срок ремонтных работ составит 3-4 часа. Если восстановительные работы затянутся, то будет организован подвоз воды.