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Posted 10 ноября, 10:25

Published 10 ноября, 10:25

Modified 10 ноября, 10:27

Updated 10 ноября, 10:27

Верещагино осталось без воды — из-за аварии на сетях не работает насос водозабора

Верещагино осталось без воды — из-за аварии на сетях не работает насос водозабора

10 ноября 2024, 10:25
Фото: пресс-службы ПАО «Россети Урал».
По данным Properm.ru, с утра 10 ноября в Верещагино без воды остался центр города, это многоэтажные жилые дома.

Официальное сообщение от МУП «Водоканал» в Верещагино такое: «В связи с отсутствием электроэнергии на станции первого подъёма отключено водоснабжение. До восстановления подачи электроэнергии». Пока бригада электросетей проводит поиск повреждённого участка.

Как сообщили Properm.ru в ЕДДС по Верещагино, из-за упавших деревьев произошло повреждение линии электропередач, соответственно, сбой электроники на водозаборе. Порядка 4 тыс. человек остались без воды. Ориентировочный срок ремонтных работ составит 3-4 часа. Если восстановительные работы затянутся, то будет организован подвоз воды.

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