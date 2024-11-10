Верещагино осталось без воды — из-за аварии на сетях не работает насос водозабора

Как сообщили Properm.ru в ЕДДС по Верещагино, из-за упавших деревьев произошло повреждение линии электропередач, соответственно, сбой электроники на водозаборе. Порядка 4 тыс. человек остались без воды. Ориентировочный срок ремонтных работ составит 3-4 часа. Если восстановительные работы затянутся, то будет организован подвоз воды.