Черновской сельский клуб открылся после реконструкции по нацпроекту «Культура»

После ремонта в клубе изменилась форма и размер сцены. Обустроена костюмерная с выходом на сцену. Оборудованы два кабинета для специалистов, дополнительно обустроена кладовая, санузел для маломобильных гостей клуба. В зрительном зале также предусмотрены места для инвалидов-колясочников, размещены тактильно-контрастные указатели, плитка на крыльце заменена на противоскользящую, а пандус покрыт резиновой крошкой.