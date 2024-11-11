Черновской сельский клуб открылся после реконструкции по нацпроекту «Культура»

Posted 11 ноября, 09:53
Published 11 ноября, 09:53
Modified 11 ноября, 09:57
Updated 11 ноября, 09:57
В клубе работают 15 объединений, занимаются в них 147 человек. В 2023 году проведено 443 мероприятия с участием 12568 человек.
В помещениях клуба работает социальный кинозал. С декабря 2023 года клуб начал работать по программе «Пушкинская карта». В 2023 году при Черновском сельском клубе открылся музей истории и быта поселка Черное.
После ремонта в клубе изменилась форма и размер сцены. Обустроена костюмерная с выходом на сцену. Оборудованы два кабинета для специалистов, дополнительно обустроена кладовая, санузел для маломобильных гостей клуба. В зрительном зале также предусмотрены места для инвалидов-колясочников, размещены тактильно-контрастные указатели, плитка на крыльце заменена на противоскользящую, а пандус покрыт резиновой крошкой.
2024 год для Черновского сельского клуба юбилейный, ему исполнилось 65 лет. К праздничной дате отличный подарок — капитальный ремонт по национальному проекту «Культура» при содействии краевого Минкульта.