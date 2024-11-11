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Posted 11 ноября, 10:35

Published 11 ноября, 10:35

Modified 11 ноября, 10:35

Updated 11 ноября, 10:35

Филиал «ПМУ» представил миссию «Уралхима» школьникам на гастрофестивале в ПГАТУ

Филиал «ПМУ» представил миссию «Уралхима» школьникам на гастрофестивале в ПГАТУ

11 ноября 2024, 10:35
Фото: Андрей Хузин.
Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ принял участие в III гастрофестивале „Качество жизни“. Мероприятие прошло 9 ноября в Пермском государственном аграрно-технологическом университете (ПГАТУ).

Старшеклассники на гастрофестивале знакомились с партнерами ПГАТУ — теми предприятиями, где они смогут работать в случае окончания аграрного университета. На каждом стенде учащиеся выполняли задания и дегустировали продукцию: молоко, колбасы, овощи, мед, мороженое.

На стенде «Уралхима» школьники узнавали о миссии Компании «Мир без голода» — о важнейшей роли удобрений в обеспечении людей по всей планете продуктами питания. Учащиеся разгадывали тематические филворды и дегустировали яблоки, выращенные благодаря продукции «Уралхима».

Фото: Андрей Хузин

Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

Для молодежи при выборе карьерного пути большое значение имеет понимание будущего личного вклада в решение глобальных проблем. Одна из них — это голод. Благодаря удобрениям «Уралхима» в России и еще десятках стран мира продукты питания производятся в достаточном количестве для обеспечения продовольственной безопасности. Для наглядности мы угощали детей яблоками, которые выращиваются в садах юга России с использованием наших удобрений и продаются в супермаркетах Перми.

Фото: Андрей Хузин

Филиал «ПМУ» — один из ключевых партнеров ПГАТУ. С 2023 года между предприятием и вузом действует соглашение о сотрудничестве. В 2024 году в Институте фундаментальных и прикладных агробиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ открыта специальность «Химическая технология». Студенты проходят в филиале «ПМУ» практику и стажировку. Предприятие оказывает помощь в улучшении материально-технической базы вуза.

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