Филиал «ПМУ» представил миссию «Уралхима» школьникам на гастрофестивале в ПГАТУ

Для молодежи при выборе карьерного пути большое значение имеет понимание будущего личного вклада в решение глобальных проблем. Одна из них — это голод. Благодаря удобрениям «Уралхима» в России и еще десятках стран мира продукты питания производятся в достаточном количестве для обеспечения продовольственной безопасности. Для наглядности мы угощали детей яблоками, которые выращиваются в садах юга России с использованием наших удобрений и продаются в супермаркетах Перми.