Изъятием недвижимости для реконструкции улицы Соликамской займется пермская компания

Posted 11 ноября, 08:10
Published 11 ноября, 08:10
Modified 11 ноября, 08:13
Updated 11 ноября, 08:13
Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края выбрало подрядчика, который займется изъятием недвижимости при реконструкции участка ул. Соликамская, от Первомайской до площади Восстания. Согласно данным портала госзакупок, победителем электронных торгов стало ООО «Юридическая компания „Бизнес-стратегия“».
Начальная цена контракта составляла 20 млн рублей, подрядная организация предложила выполнить работы за 8 млн рублей, первым обратил внимание Business Class. Контракт уже исполняется. Компания должна завершить работы до 20 декабря 2025 года.
Юридическая компания «Бизнес-стратегия» зарегистрирована в Перми. Ранее она занималась подготовкой документов для изъятия земельных участков на ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина в государственную собственность. Мероприятия проводились на первом и втором этапах работ. Также с 2020 по 2022 годы «Бизнес-стратегия» помогала оформить в собственность Пермского края недвижимость, чтобы построить автодорогу «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара, участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев».