Изъятием недвижимости для реконструкции улицы Соликамской займется пермская компания

Юридическая компания «Бизнес-стратегия» зарегистрирована в Перми. Ранее она занималась подготовкой документов для изъятия земельных участков на ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина в государственную собственность. Мероприятия проводились на первом и втором этапах работ. Также с 2020 по 2022 годы «Бизнес-стратегия» помогала оформить в собственность Пермского края недвижимость, чтобы построить автодорогу «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара, участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев».