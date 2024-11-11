Красновишерск остался без тепла и горячей воды

Кроме этого, сотрудники администрации округа совместно с прокуратурой провели проверку температурного режима в 23 жилых помещениях. В части квартир была зафиксирована температура ниже нормы. Предполагается, что к поставщику теплоэнергии будут приняты меры, а горожанам произведут перерасчет за коммунальные услуги. Ситуация на контроле местной власти.