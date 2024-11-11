Красновишерск остался без тепла и горячей воды

Posted 11 ноября, 07:37
Published 11 ноября, 07:37
Modified 11 ноября, 10:43
Updated 11 ноября, 10:43
Жители Красновишерска остались без отопления и горячего водоснабжения, сообщают «Вести-Пермь». По данным издания, замерзает весь город. Котельная №2 не работает в течение недели. Вместе с тем, из котельной №5 течет теплоноситель.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию Красновишерского округа. На момент публикации новости ответ от ведомства не поступил.
Ранее сообщалось, что начало зимы в этом году в целом негативно на коммунальных сетях региона. Под удар попали Березниковский, Соликамский и Чердынский округа.
UPD: По состоянию на 15:10, жители Красновишерска обеспечены теплом и ГВС. «В связи с проведением ремонтных работ компанией ООО „Теплосети“, котельные №2 и №5 работают на пониженных параметрах», — сообщили власти муниципалитета. Работы на объектах должны завершится к 13 ноября.
Кроме этого, сотрудники администрации округа совместно с прокуратурой провели проверку температурного режима в 23 жилых помещениях. В части квартир была зафиксирована температура ниже нормы. Предполагается, что к поставщику теплоэнергии будут приняты меры, а горожанам произведут перерасчет за коммунальные услуги. Ситуация на контроле местной власти.