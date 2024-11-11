Микрорайон и отдельные дома на время останутся без воды в Перми

Сегодня, 11 ноября с 09:00 до 10:00 12 ноября без воды останутся дома на Комсомольском проспекте, 59 (левый ввод), 63, 65. В среду, 13 ноября, с 09:00 до 20:00, водоснабжения не будет в ряде домов в микрорайоне Левшино: