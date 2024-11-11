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Posted 11 ноября, 03:04

Published 11 ноября, 03:04

Modified 11 ноября, 03:06

Updated 11 ноября, 03:06

В Перми на неделе с 11 ноября пройдут отключения холодной воды

Микрорайон и отдельные дома на время останутся без воды в Перми

11 ноября 2024, 03:04
Фото: ideogram.ai.

В Перми на неделе с 11 ноября пройдут отключения холодной воды

Сюжет
Коммунальный рай
Работы на сетях будут выполнять специалисты «Новогора-Прикамье» или сторонних организаций.

В Перми из-за работ на сетях некоторые жители временно останутся без воды. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» будут менять задвижки, подключать вновь построенные водопроводы и ремонтировать сети водоснабжения, сообщают в компании.

Сегодня, 11 ноября с 09:00 до 10:00 12 ноября без воды останутся дома на Комсомольском проспекте, 59 (левый ввод), 63, 65. В среду, 13 ноября, с 09:00 до 20:00, водоснабжения не будет в ряде домов в микрорайоне Левшино:

  • ул. Фрунзе, 67, 41-87;
  • ул. Кубанская, 6-15;
  • ул. Рубцовская, 1-23;
  • ул. Каргапольская, 18-22;
  • Рудянский переулок, 20, 22;
  • Кыновский переулок, 11, 25;
  • ул. Кутамышская, 35, 37, 43;
  • ул. Никопольская, 8-18;
  • 2 СНТ по ул. Фрунзе, 83а.

Ремонтные работы на сети, проводимые сторонней организацией, оставят без воды дома в центре города — на Ленина, 47, 49. Это произойдет тоже в среду, 13 ноября, с 10:00 до 18:30.

С 09:00 до 20:00 14 ноября без водоснабжения будут находиться пермяки по адресам:

  • ул. Менжинского, 13, 15, 33, 11;
  • ул. Волховская, 26;
  • ул. Кавказская, 4, 8, 11, 33;
  • ул. Язьвинская, 1-6;
  • ул. Городцова, 31, 33, 35, 37, 39.

В пятницу, 15 ноября, с 09:30 до 09:30 16 ноября коммунальной услуги из-за подключения водопровода лишатся дома по ул. Героев Хасана, 70, 72, 72а, 72б.

В тот же день с 10:00 до 14:00 без воды останутся адреса:

  • ул. Куйбышева, 96, 96а, 98, 98а,
  • ул. Коминтерна, 11а, 13.

А с 10:00 15 ноября до 10:00 16 ноября отключения будут более масштабными:

  • микрорайон Язовая (полностью);
  • 1-й Бойный переулок, 5, 9, 13;
  • ул. Зеленая, 99а;
  • ул. Новозвягинская, 57;
  • ул. Соликамская, 203, 269;
  • частный сектор: ул. Зеленая 11- 224;
  • ул. Березниковская, 1-72;
  • ул. Новозвягинская, 21- 66;
  • Бойный переулок, 11;
  • 2-й Бойный переулок, 5, 6, 8;
  • 4-й Бойный переулок, 3, 4;
  • ул. Тавдинская, 4а, 6, 11;
  • ул. Енисейская, 3;
  • ул. Амурская 3, 5, 6, 14.

Заявки на подвоз воды можно оставить по телефону 2100-680.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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