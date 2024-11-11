Микрорайон и отдельные дома на время останутся без воды в Перми

Posted 11 ноября, 03:04
Published 11 ноября, 03:04
Modified 11 ноября, 03:06
Updated 11 ноября, 03:06
В Перми из-за работ на сетях некоторые жители временно останутся без воды. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» будут менять задвижки, подключать вновь построенные водопроводы и ремонтировать сети водоснабжения, сообщают в компании.
Сегодня, 11 ноября с 09:00 до 10:00 12 ноября без воды останутся дома на Комсомольском проспекте, 59 (левый ввод), 63, 65. В среду, 13 ноября, с 09:00 до 20:00, водоснабжения не будет в ряде домов в микрорайоне Левшино:
Ремонтные работы на сети, проводимые сторонней организацией, оставят без воды дома в центре города — на Ленина, 47, 49. Это произойдет тоже в среду, 13 ноября, с 10:00 до 18:30.
С 09:00 до 20:00 14 ноября без водоснабжения будут находиться пермяки по адресам:
В пятницу, 15 ноября, с 09:30 до 09:30 16 ноября коммунальной услуги из-за подключения водопровода лишатся дома по ул. Героев Хасана, 70, 72, 72а, 72б.
В тот же день с 10:00 до 14:00 без воды останутся адреса:
А с 10:00 15 ноября до 10:00 16 ноября отключения будут более масштабными:
Заявки на подвоз воды можно оставить по телефону 2100-680.