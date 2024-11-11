Муллинская нефтебаза в Перми выставлена на продажу за 105 миллионов рублей

Как сообщает «Ъ-Прикамье», нефтебаза принадлежит ООО «Газпромнефть — Региональные продажи», которое ПАО «Газпром нефть» учредило в Санкт-Петербурге в 2008 году. Ранее собственником объекта было ООО «Муллинская нефтебаза», прекратившее деятельность в 2022 году. Нефтебазу передали кредитору «Газпромнефть — Региональные продажи» как залоговое имущество по соответствующему соглашению. ООО «Муллинская нефтебаза» обанкротилось в 2018 году, до этого оно входило в холдинг «Феникс Петролеум».