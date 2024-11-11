Муллинская нефтебаза в Перми выставлена на продажу за 105 миллионов рублей

Posted 11 ноября, 03:29
Published 11 ноября, 03:29
Modified 11 ноября, 03:31
Updated 11 ноября, 03:31
В Перми продается производственно-технологический комплекс (ПТК) «Муллинская нефтебаза — 8000 куб. м.» по ул. Верхнемуллинская, 124. Реализовать его планируется на открытых торгах, говорится в объявлении на сайте «Авито». Цена составляет 105 млн рублей.
В состав ПТК входят одноэтажное административное здание площадью 147,2 кв. м, щитовая площадью 5,7 кв. м, а также необходимое для технологических процессов и хозяйственной деятельности оборудование — резервуарный парк светлых нефтепродуктов РВС-2000, противопожарный резервуар, буровая скважина, насосы, технологические трубопроводы и другое. Покупатель может перепрофилировать объект под склад или автопредприятие.
Как сообщает «Ъ-Прикамье», нефтебаза принадлежит ООО «Газпромнефть — Региональные продажи», которое ПАО «Газпром нефть» учредило в Санкт-Петербурге в 2008 году. Ранее собственником объекта было ООО «Муллинская нефтебаза», прекратившее деятельность в 2022 году. Нефтебазу передали кредитору «Газпромнефть — Региональные продажи» как залоговое имущество по соответствующему соглашению. ООО «Муллинская нефтебаза» обанкротилось в 2018 году, до этого оно входило в холдинг «Феникс Петролеум».