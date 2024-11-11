На капремонт больницы имени Гринберга власти Прикамья потратят 13 миллионов

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать отделение медицинской реабилитации (ОМР) общей площадью 2,9 тыс. кв. м. В объем работ также войдет благоустройство территории, установка малых архитектурных форм, устройство калитки и ворот, возведение тротуаров, дорожек и площадок. Работы на объекте должны быть завершены до 31 июля 2025 года. Источником финансирования выступает региональный бюджет.