На капремонт больницы имени Гринберга власти Прикамья потратят 13 миллионов

Posted 11 ноября, 06:44
Published 11 ноября, 06:44
Modified 11 ноября, 06:48
Updated 11 ноября, 06:48
ООО «СЗ „Дом.59“» объявил аукцион на проведение капитального ремонта трехэтажного здания ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С. Н. Гринберга» на ул. Генерала Панфилова, 20 лит. А. Стоимость контракта составила 13 млн 150 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать отделение медицинской реабилитации (ОМР) общей площадью 2,9 тыс. кв. м. В объем работ также войдет благоустройство территории, установка малых архитектурных форм, устройство калитки и ворот, возведение тротуаров, дорожек и площадок. Работы на объекте должны быть завершены до 31 июля 2025 года. Источником финансирования выступает региональный бюджет.
Подать заявку на участие в торгах можно до 20 ноября. Итоги конкурса будут подведены 25 ноября.