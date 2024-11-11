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Posted 11 ноября, 08:28

Published 11 ноября, 08:28

Modified 11 ноября, 08:30

Updated 11 ноября, 08:30

В результате падения с 3 метров на стройке центра OZON под Пермью погиб мужчина

На стройке логистического центра OZON под Пермью погиб бригадир строителей

11 ноября 2024, 08:28
Фото: 1MI.

В результате падения с 3 метров на стройке центра OZON под Пермью погиб мужчина

Мужчина упал на бетонную плиту с трехметровой высоты

 

Несчастный случай со смертельным исходом произошел на стройке логистического центра OZON под Пермью. Подробности сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл 26 октября с бригадиром, упавшим на бетонную плиту с высоты.

Строительная бригада ИП Е. В. Новикова выполняла работы по сварке металлоконструкций на кровле производственно-сортировочного центра, генеральным подрядчиком при строительстве которого является ООО «Клевер Девелопмент». После завершения работ бригада шла по подчердачному помещению. Освещения по пути рабочих не было. Бригадир, потерявшись в пространстве, упал с высоты более трех метров на бетонную плиту, от полученных травм работник скончался. Как показало расследование, на месте происшествия не было сооружено защитных ограждений и знаков безопасности, кроме того работник был без защитной каски.

По итогам расследования будут приняты меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, отмечают в инспекции.

Ранее стало известно, что семья погибшего в дорожно-транспортном происшествии адвоката Евгения Васева разыскивает очевидцев аварии в Суксунском муниципальном округе Пермского края.

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