На стройке логистического центра OZON под Пермью погиб бригадир строителей

Posted 11 ноября, 08:28
Published 11 ноября, 08:28
Modified 11 ноября, 08:30
Updated 11 ноября, 08:30
Несчастный случай со смертельным исходом произошел на стройке логистического центра OZON под Пермью. Подробности сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.
Несчастный случай со смертельным исходом произошёл 26 октября с бригадиром, упавшим на бетонную плиту с высоты.
Строительная бригада ИП Е. В. Новикова выполняла работы по сварке металлоконструкций на кровле производственно-сортировочного центра, генеральным подрядчиком при строительстве которого является ООО «Клевер Девелопмент». После завершения работ бригада шла по подчердачному помещению. Освещения по пути рабочих не было. Бригадир, потерявшись в пространстве, упал с высоты более трех метров на бетонную плиту, от полученных травм работник скончался. Как показало расследование, на месте происшествия не было сооружено защитных ограждений и знаков безопасности, кроме того работник был без защитной каски.
По итогам расследования будут приняты меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, отмечают в инспекции.
Ранее стало известно, что семья погибшего в дорожно-транспортном происшествии адвоката Евгения Васева разыскивает очевидцев аварии в Суксунском муниципальном округе Пермского края.