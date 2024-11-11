На стройке логистического центра OZON под Пермью погиб бригадир строителей

Строительная бригада ИП Е. В. Новикова выполняла работы по сварке металлоконструкций на кровле производственно-сортировочного центра, генеральным подрядчиком при строительстве которого является ООО «Клевер Девелопмент». После завершения работ бригада шла по подчердачному помещению. Освещения по пути рабочих не было. Бригадир, потерявшись в пространстве, упал с высоты более трех метров на бетонную плиту, от полученных травм работник скончался. Как показало расследование, на месте происшествия не было сооружено защитных ограждений и знаков безопасности, кроме того работник был без защитной каски.