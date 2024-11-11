Пермские фигуристы выиграли четвертый этап юниорского Гран-при России в Красноярске

Posted 11 ноября, 05:21
Published 11 ноября, 05:21
Modified 11 ноября, 10:25
Updated 11 ноября, 10:25
Фигуристы Таисия Щербинина и Артем Петров победили в четвертом этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Пара из Пермского края тренируется у Павла Слюсаренко.
Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках, Щербинина и Петров набрали в сумме 174,80 баллов. Это уже вторая золотая медаль для пермяков на проходящем чемпионате. Спортсмены заняли первую строчку после короткой программы (64,73 балла) и, несмотря на помарки, лидировали и в произвольной программе.
Таисия Щербинина:
— Чувства от того, что у нас две золотые медали, конечно, радостные, но хотелось улучшить свой результат с прошлого этапа. У нас этого сделать пока что не получилось. На тренировках мы катаем чисто, но, видимо, сейчас, сыграли нервы. Поэтому стараемся, будем тренироваться дальше, работать с нашими тренерами.