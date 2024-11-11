Пермские фигуристы выиграли четвертый этап юниорского Гран-при России в Красноярске

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках, Щербинина и Петров набрали в сумме 174,80 баллов. Это уже вторая золотая медаль для пермяков на проходящем чемпионате. Спортсмены заняли первую строчку после короткой программы (64,73 балла) и, несмотря на помарки, лидировали и в произвольной программе.