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Posted 11 ноября, 05:21

Published 11 ноября, 05:21

Modified 11 ноября, 10:25

Updated 11 ноября, 10:25

Щербинина и Петров выиграли два золота на Гран-при России по фигурному катанию

Пермские фигуристы выиграли четвертый этап юниорского Гран-при России в Красноярске

11 ноября 2024, 05:21
Фото: Дарья Кривицкая. fsrussia.ru.

Щербинина и Петров выиграли два золота на Гран-при России по фигурному катанию

Соревнования проходили с 6 по 8 ноября.

Фигуристы Таисия Щербинина и Артем Петров победили в четвертом этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Пара из Пермского края тренируется у Павла Слюсаренко.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках, Щербинина и Петров набрали в сумме 174,80 баллов. Это уже вторая золотая медаль для пермяков на проходящем чемпионате. Спортсмены заняли первую строчку после короткой программы (64,73 балла) и, несмотря на помарки, лидировали и в произвольной программе.

Фото: fsrussia.ru

Таисия Щербинина:

— Чувства от того, что у нас две золотые медали, конечно, радостные, но хотелось улучшить свой результат с прошлого этапа. У нас этого сделать пока что не получилось. На тренировках мы катаем чисто, но, видимо, сейчас, сыграли нервы. Поэтому стараемся, будем тренироваться дальше, работать с нашими тренерами.
Фото: fsrussia.ru
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#Спорт#Пермь#Фигурное катание#Фигуристы#Центр спортивной подготовки
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