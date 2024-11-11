Пермские семьи отдают половину своего месячного дохода за ипотечный кредит

Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Пермский край — на достаточно высоком 19 месте. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.