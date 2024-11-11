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Posted 11 ноября, 09:36

Published 11 ноября, 09:36

Modified 11 ноября, 09:38

Updated 11 ноября, 09:38

Пермские семьи отдают за ипотеку 49,5% месячного дохода

Пермские семьи отдают половину своего месячного дохода за ипотечный кредит

11 ноября 2024, 09:36
Фото: 1MI.

Пермские семьи отдают за ипотеку 49,5% месячного дохода

Сюжет
Ипотека
Пермский край на 19 месте по этому показателю в России.

Пермские семьи отдают 49,5% своего месячного дохода за ипотечный кредит. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками РИА Новости.

Средний размер платежа по ипотечному кредиту — 59,2 тыс. рублей в месяц. Средняя сумма кредита — 2,8 млн. рублей.

В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек.

Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Пермский край — на достаточно высоком 19 месте. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.

В октябре Сбербанк увеличил ставки на 3% по всем базовым ипотечным программам. Ставки для покупки первичного жилья составили 24,9%, а для вторичного рынка — 24,6%.

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