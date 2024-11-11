Пермские семьи отдают половину своего месячного дохода за ипотечный кредит

Posted 11 ноября, 09:36
Published 11 ноября, 09:36
Modified 11 ноября, 09:38
Updated 11 ноября, 09:38
Пермские семьи отдают 49,5% своего месячного дохода за ипотечный кредит. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками РИА Новости.
Средний размер платежа по ипотечному кредиту — 59,2 тыс. рублей в месяц. Средняя сумма кредита — 2,8 млн. рублей.
В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек.
Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Пермский край — на достаточно высоком 19 месте. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.
В октябре Сбербанк увеличил ставки на 3% по всем базовым ипотечным программам. Ставки для покупки первичного жилья составили 24,9%, а для вторичного рынка — 24,6%.