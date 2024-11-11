properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 10:49

Published 11 ноября, 10:49

Modified 11 ноября, 10:51

Updated 11 ноября, 10:51

Во вторник 12 ноября пермяков ждет гололед и отложения льда на проводах

Пермяков предупредили о гололедице на дорогах и отложениях льда на проводах

11 ноября 2024, 10:49
Фото: ideogram.ai.

Во вторник 12 ноября пермяков ждет гололед и отложения льда на проводах

В выходные в ряде территорий Прикамья произошли крупные коммунальные ЧП.

Завтра, 12 ноября, в Прикамье ожидается гололедица на дорогах, местами пройдет небольшой, днем умеренный снег. В отдельных территориях из-за непогоды образуются гололедно-изморозевые отложения на ветвях деревьев и проводах, предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с ухудшением метеоусловий может увеличиться число заторов на дорогах, аварий на системах ЖКХ, а также количество ДТП и техногенных пожаров. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, по возможности не совершать резких маневров и торможений. Также нужно выбирать пути объезда заторов на дорогах. Пешеходам необходимо быть осторожными при переходе проезжей части. Кроме того, жителям региона рекомендуется одеваться по погоде и быть осторожными при обогреве домов печами и электроприборами.

Ранее в Красновишерске из-за коммунальной аварии без горячей воды и тепла остались тысячи людей. Власти обещают завершить ремонтные работы на объектах к 13 ноября.

Читайте также:
МЧС просит пермяков быть осторожными из-за ухудшения погодыНеделя в Пермском крае завершится туманом и гололедицейВыходные в Пермском крае начнутся с мокрого снега и гололедицы
#Пермь#Погода#Жкх#Гололедица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика