Пермяков предупредили о гололедице на дорогах и отложениях льда на проводах

В связи с ухудшением метеоусловий может увеличиться число заторов на дорогах, аварий на системах ЖКХ, а также количество ДТП и техногенных пожаров. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, по возможности не совершать резких маневров и торможений. Также нужно выбирать пути объезда заторов на дорогах. Пешеходам необходимо быть осторожными при переходе проезжей части. Кроме того, жителям региона рекомендуется одеваться по погоде и быть осторожными при обогреве домов печами и электроприборами.