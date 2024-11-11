Пермяков предупредили о гололедице на дорогах и отложениях льда на проводах

Posted 11 ноября, 10:49
Published 11 ноября, 10:49
Modified 11 ноября, 10:51
Updated 11 ноября, 10:51
Завтра, 12 ноября, в Прикамье ожидается гололедица на дорогах, местами пройдет небольшой, днем умеренный снег. В отдельных территориях из-за непогоды образуются гололедно-изморозевые отложения на ветвях деревьев и проводах, предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В связи с ухудшением метеоусловий может увеличиться число заторов на дорогах, аварий на системах ЖКХ, а также количество ДТП и техногенных пожаров. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, по возможности не совершать резких маневров и торможений. Также нужно выбирать пути объезда заторов на дорогах. Пешеходам необходимо быть осторожными при переходе проезжей части. Кроме того, жителям региона рекомендуется одеваться по погоде и быть осторожными при обогреве домов печами и электроприборами.
Ранее в Красновишерске из-за коммунальной аварии без горячей воды и тепла остались тысячи людей. Власти обещают завершить ремонтные работы на объектах к 13 ноября.