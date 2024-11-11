По делу о взятке в 160 миллионов допросили родственника уволенного контрразведчика

Posted 11 ноября, 09:17
Published 11 ноября, 09:17
Modified 11 ноября, 09:19
Updated 11 ноября, 09:19
Судья Пермского военного гарнизонного суда Никита Трифонов сегодня, 11 ноября, продолжил в открытом режиме рассматривать уголовное дело в отношении бывшего контрразведчика Григория Царегородцева. Сегодня в процессе были допрошены свидетели обвинения, а также оглашены материалы дела, по мнению следствия изобличающие экс-сотрудника спецслужбы.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, на втором заседании по делу в суде присутствовали оба адвоката — Дмитрий Рощин и Светлана Кропотина. В суд сегодня был приглашен и свидетель — Сергей Цитко. Как прозвучало в суде, в будущем защита планирует пригласить хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева как свидетелей со своей стороны. Сегодня для допроса также были вызваны еще несколько свидетелей.
Адвокат Кропотина вновь ходатайствовала о проведении закрытого заседания на основании возможного раскрытия семейной и служебной тайн, а также обеспечения безопасности близких родственников обвиняемого. Прокурор Александр Сладков после пятиминутного перерыва поддержал ходатайство защиты, но напомнил, что в том случае, если суд продолжится в открытом заседании, то СМИ не должны разглашать сведения, имеющие отношения к гостайне. Царегородцев также выступил за удаление прессы из зала.
Кропотина при обсуждении своего ходатайства напомнила, что могут быть озвучены вопросы служебной тайны, в то числе — о формах и методах работы ФСБ, что относится к охраняемой законом информации. На вопрос судьи, будут ли исследоваться документы, имеющие гриф «секретно» защитница указала, что нет. Но будут изучаться выписки из контракта и должностных инструкций Царегородцева. Судья Трифонов уточнил, что эти выписки не имеют грифа «секретно». Что касается семейной тайны, по словам Кропотиной, будут затронуты вопросы траты денежных средств. На что судья заметил, что изучается коррупционное дело, а не семейное, и отказал сторонам о переводе рассмотрения дела в закрытый режим.
Свидетель Сергей Цитко на допросе рассказал, что знает Царегородцева давно, «это муж моей дочери». Интересно, что позднее он заявил, что не помнит, когда его зять познакомился с дочерью, как и не помнит дату заключения брака. Самого обвиняемого он охарактеризовал как исполнительного, инициативного и творческого человека.
Цитко сообщил, что деньги от Царегородцева в «двадцатых годах» получал, но не знал источника его появления. На вопрос гособвинителя, куда были потрачены деньги, свидетель ответил, что не имел никакого понятия, каким путём они были получены. По словам Цитко, в 2021 году примерно он получил деньги на строительство гаражного бокса. Получал небольшими суммами — по 300 тысяч, когда подвел подсчет, вышло около 40 млн рублей. «Это вы называете небольшие?», — уточнил прокурор Сладков.
«На эти деньги купили два участка площадью около 3 тыс. кв. м, построили два сооружения, организовали полив, пробурили скважину, сделали выгребные ямы, гаражный бокс с комнатами отдыха, туалетами и душем, посадили деревья. Также территория участка была обнесена забором с армированным и забетоненным от подкопа подкладом, сделаны ворота. Я считаю, там можно жить», — рассказал Цитко о купленном на деньги Царегородцева. Участки находятся в поселке Усть-Тары.
Помимо 40 млн, Царегородцев еще давал деньги родственнику, выяснилось во время допроса. На них были куплены 52 тыс. долларов и золотые слитки. «Да, и автомобиль Mercedes тоже был приобретен на средства Царегородцева в Москве на моё имя», — добавил свидетель. Все это пока находится — автомобиль и участки со строениями — на ответственном хранении у Цитко, документы на автомобиль были изъяты следствием.
По его словам, у него в рамках расследования изъяли в том числе и личные средства — 1,4 тыс. фунтов стерлингов и 99 тыс. рублей. Кроме того, Цитко, по его словам, ошибочно внес в состав купленного на деньги зятя свой земельный участок как приобретенный на деньги Царегородцева на длительном допросе в Москве. Свидетель утверждает, что купил в 2015 году и сам строил там дом. Его и указывал в апелляционной жалобе, с просьбой вернуть. И еще один участок, фигурирующий в деле купил на собственные деньги. Именно эту недвижимость он указывал в своей апелляционной жалобе, где просил снять с нее арест и вернуть, как не имеющую отношения к Царегородцеву.
Сладков также спросил Цитко про арестованное машиноместо в центре Перми на ул. Чернышевского. По словам свидетеля, он купил его в 2018 году на собственные средства. Это машиноместо и недостроенная квартира также, заявил Цитко, куплены на его собственные деньги. После чего в суде были оглашены материалы дела, связанные с покупкой данной недвижимости. По словам Сергея Цитко, квартира пустует. В подтверждение доходов в деле есть указание на то, что выручка ИП Цитко за год составляла около 50 млн рублей. На этом допрос Цитко был закончен. Судья предложил ему остаться в зале суда, но тот отказался.
15 апреля в Пермском военном гарнизонном суде бывшему сотруднику спецслужбы Григорию Царегородцеву вынесли приговор, его признали виновным в получении 160 млн рублей взятки от лидеров группировки хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. Они сами сообщили в ходе расследования своего уголовного дела о связях с чекистом. Царегородцева отправили в колонию строгого режима на девять лет. Кроме этого ему вменили штраф на сумму 320 млн рублей и конфискацию в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Суд также лишил его воинского звания майор.
13 августа апелляционная инстанция Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге отменила приговор Пермского военного гарнизонного суда и вернула материалы дела на новое рассмотрение в другом составе суда.
По мнению следствия он с 2016 года получил от хакерской группировки 160 млн рублей — за невмешательство в деятельность группировки «русских хакеров». Этого бывший сотрудник спецслужбы не признавал, утверждая, что его действия нужно квалифицировать как мошенничество — деньги у хакеров он взял, но никакой помощи им не оказывал.