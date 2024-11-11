По делу о взятке в 160 миллионов допросили родственника уволенного контрразведчика

По его словам, у него в рамках расследования изъяли в том числе и личные средства — 1,4 тыс. фунтов стерлингов и 99 тыс. рублей. Кроме того, Цитко, по его словам, ошибочно внес в состав купленного на деньги зятя свой земельный участок как приобретенный на деньги Царегородцева на длительном допросе в Москве. Свидетель утверждает, что купил в 2015 году и сам строил там дом. Его и указывал в апелляционной жалобе, с просьбой вернуть. И еще один участок, фигурирующий в деле купил на собственные деньги. Именно эту недвижимость он указывал в своей апелляционной жалобе, где просил снять с нее арест и вернуть, как не имеющую отношения к Царегородцеву.