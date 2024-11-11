Почему школьникам так массово нужны репетиторы? Отвечает эксперт

— По-разному, зависит от многих факторов. Главное — желание и мотивация ребенка. Иногда и очень слабый ученик, который пишет в начале года тест на непроходной балл, но весь год «пашет», старается, выполняет всё, что говорит педагог, — показывает итоговый результат, приятно радующий всех. И у нас много таких случаев. Ведь на результат выпускника работает не один педагог (и это наше отличие от репетиторов), но и вся учебная часть (завучи, кураторы), наши психологи и нейропсихологи. Плюс доброжелательная атмосфера, авторские учебные пособия (мы преподаем по своим учебникам), интенсивы, нарешивания, наша интерактивная платформа по русскому языку — всё это помогает сдать ЕГЭ на высокие баллы.