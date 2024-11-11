Почему школьникам так массово нужны репетиторы? Отвечает эксперт

Posted 11 ноября, 05:56
Published 11 ноября, 05:56
Modified 11 ноября, 05:58
Updated 11 ноября, 05:58
— Наталья, когда и почему появился центр «Современное образование»?
— Ровно 30 лет назад, в 1994 году, у учителя русского языка Марины Сорокиной родилась идея, которая впоследствии стала основой создания пермского учебного центра «Современное образование». Идея эта была простой и глубокой одновременно: обучать так, чтобы знания оставались в памяти навсегда; обучать так, чтобы этот процесс доставлял ребенку удовольствие. Для воплощения этой идеи Марина Сорокина создала авторские опорные схемы по русскому языку, решила открыть в Перми «Курсы интенсивного повышения грамотности».
— 1994 год! В такие сложные времена вы решились…
— Да, март 1994-го… И вот, всё готово: дано объявление в газету «Вечерняя Пермь», назначено время первого занятия. В большом кабинете — преподаватель, четыре стажера-филолога, бухгалтер, размноженные схемы и тесты. Ждем. Вшестером… Ура! Пришло четыре ученика!..
Как мы их хорошо учили! Как отрабатывали с каждым все нюансы орфографии и пунктуации!.. Мы работали на результат. И самый главный результат был достигнут: каждый из наших первых учеников посоветовал своим друзьям идти учиться к нам. Так начался путь соединения нашей альтернативной педагогики и желания учащихся Перми классно знать русский язык и легко поступать в вуз.
— Сейчас вас, конечно, уже не шесть человек…
— Сегодня наш центр — это три филиала в центре Перми, больше ста преподавателей. Плюс образовательный проект «Январь» и онлайн-платформа «Стань грамотным!». Мы не только детей обучаем, но и педагогов, более 8 тыс. специалистов повысили квалификацию в нашем центре. Десятки детских центров-партнеров работают по нашим методикам и управленческим технологиям в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Хабаровске, Астрахани, Кемерове, Калининграде, Якутске, Чите и других городах РФ, а также в Узбекистане.
— А учеников сколько вы выпускаете?
— Более 2 тыс. человек занимаются в течение учебного года. У них хорошие результаты, 226 выпускников сдали ЕГЭ и ОГЭ на высший балл.
— А когда школьникам вдруг резко понадобились репетиторы? Это из-за ЕГЭ? Или так было всегда?
— Дополнительные занятия для выпускников школ были востребованы всегда. Если вспомнить российскую историю, то еще в 18 веке семьи приглашали гувернеров, чтобы те обучали и воспитывали детей. Высокий итоговый результат — это сочетание факторов, которые приводят к успеху. Высокая мотивация и осознанность самого выпускника плюс обучение у сильных экспертов-педагогов плюс поддержка и любовь семьи. Как лучший тренер ведет спортсмена не просто к выигрышу, а к олимпийской медали, так и все мы, взрослые, окружающие ребенка, должны быть энергетическим двигателем, который нацеливает ученика на победу.
Можно назвать заветные баллы, полученные на ЕГЭ, путевкой в вуз. Поэтому важно не ошибиться в выборе тех, кто качественно подготовит ребенка к решающему рубежу.
— В школах настолько слабое образование, что нужны репетиторы?
— В условиях массовой школы педагогу очень сложно уделить должное внимание каждому ученику, найти его скрытые резервы, вдохновить и добиться цели. Дело не в слабости или силе образования, а в наличии времени, желания и педагогического умения, которые в итоге помогают вести ребенка к максимальному для его потенциала результату.
Продолжим аналогию со спортом: с настоящим чемпионом работает не один тренер, а целая команда — тренерский штаб, психологи, врачи, спортивные менеджеры, активно изучается и применяется опыт подготовки лучших спортсменов.
В ключевой год выпускник должен получить знания и поддержку не только от одного школьного учителя. Важно услышать мнение и других опытных педагогов, успеть получить ответы на все сложные вопросы, научиться понимать логику экспертов, проверяющих тесты ЕГЭ.
— Какие предметы наиболее востребованы?
— По статистике, самым востребованным предметом для дополнительных занятий является математика. За ней следуют английский и русский.
— Некоторые считают, что репетиторы с первого класса — это не очень нормально…
— Конечно, в первом классе репетиторы не нужны. Но отдельным детям уже в начальной и средней школе требуется поддержка. Родители любого ребенка мечтают о его успешности. Важно вовремя помочь, справиться с трудностями, а иногда и кардинально поменять курс занятий и даже взгляд на поведение ребенка, на его оценки и проблемы. Поэтому у нас есть направление «Детский проект». В нем — занятия с логопедом, подготовка к школе, исправление почерка, математика, русский язык, подготовка 4-классников к ВПР, нейропсихологическая гимнастика «Умные движения», консультации психолога, скорочтение, тренинги памяти и внимания.
Но основные наши образовательные услуги — это подготовка к итоговым экзаменам.
— Где находите педагогов? У нас же реальная нехватка учителей, в регионе не хватает 800 педагогов.
— Любая успешная компания — это коллектив единомышленников, преданных своему делу. В нашем центре многие педагоги работают много лет, и каждый год мы принимаем в нашу команду новых специалистов, так как наш проект развивается. Откуда к нам приходят? По рекомендации. Ищем умных, интеллигентных, этичных, доброжелательных педагогов, умеющих работать с детьми, давать нужный результат.
— Увеличивается ли количество детей, приходящих в «Современное образование»?
— Мы растем. Наших учеников с каждым годом всё больше. Увеличивается и количество учебных площадей, педагогов, административных сотрудников. Каждый понедельник наша учебная часть создает дашборд — статистику основных показателей (количество учеников, групп, процент занятых мест в группах по всем параллелям, коэффициент активности учеников) в сравнении за последние 16 лет. Статистика растущая, это результат работы всей команды.
— Насколько сильна конкуренция в этой отрасли?
— Мы уважаем наших конкурентов, стараемся узнавать о них, с некоторыми общаемся и дружим. Собираем работающих в дополнительном детском образовании на конференции, семинары, мастер-классы.
— Составляют ли вам конкуренцию репетиторы с «Авито» и других сайтов?
— Нет, у нас групповые занятия (есть, конечно, и индивидуальные, но таких не много, человек 400–500 в год). В группе обучение намного интереснее и результативнее. Там и соревновательный эффект, и общение, и драйв.
— Бывает, что кто-то говорит, мол, дорого у вас, «я лучше студента найму, он домой будет приходить»?
— Хорошо, что есть выбор у людей. Безусловно, в Перми существуют замечательные студенты-репетиторы. Просто надо понимать задачу — подготовиться к ЕГЭ на высший балл или приятно проводить время со студентом. Убеждена, что стать экспертом в студенческие годы удается единицам.
— Как центры по подготовке к экзаменам, репетиторы, курсы гарантируют качество подготовки?
— Мы же предлагаем больше, чем просто подготовка к ЕГЭ или ОГЭ. Учим с удовольствием, с улыбкой, с драйвом. Переживаем за каждого ребенка. Учим по эффективным методикам, которые помогают выпускнику прочно запомнить теорию и применить знания на реальных заданиях тестов. Очень важный факт: мы не отбираем детей, берем всех. И сильные дети к нам приходят, которые хотят поступить в звездные вузы, и очень слабые.
— А можно сделать из слабого ученика сильного? Сколько времени на это требуется?
— По-разному, зависит от многих факторов. Главное — желание и мотивация ребенка. Иногда и очень слабый ученик, который пишет в начале года тест на непроходной балл, но весь год «пашет», старается, выполняет всё, что говорит педагог, — показывает итоговый результат, приятно радующий всех. И у нас много таких случаев. Ведь на результат выпускника работает не один педагог (и это наше отличие от репетиторов), но и вся учебная часть (завучи, кураторы), наши психологи и нейропсихологи. Плюс доброжелательная атмосфера, авторские учебные пособия (мы преподаем по своим учебникам), интенсивы, нарешивания, наша интерактивная платформа по русскому языку — всё это помогает сдать ЕГЭ на высокие баллы.
— Насколько сложнее стали экзамены?
— Экзамены каждый год претерпевают изменения, становятся сложнее. Мы стараемся быть в курсе всех новшеств: наши педагоги-эксперты постоянно повышают квалификацию, участвуют в конференциях, семинарах и вебинарах, которые проводят составители контрольно-измерительных материалов.
— И всё же, есть ощущение, что вопросы в тестах будто все со звездочкой — не просто на знание материала, а чтобы подловить ученика. Если сравнить экзамены десять лет назад и сейчас: сложнее стали задания?
— Не соглашусь. Были годы, когда тест по русскому языку на ОГЭ, например, был сродни олимпиадному. Будем справедливы: сейчас составители контрольно-измерительных материалов учитывают буквально все нюансы, анализируя результаты сдачи ЕГЭ. Тесты выверены досконально! Там практически не бывает двузначных моментов (если они и бывают, то редко).
— А что всё же лучше: тест или устный экзамен по билетам?
— Считаю ЕГЭ хорошим экзаменом. Зная его «ловушки» и структуру, можно реально хорошо подготовиться. Устный экзамен необъективен по многим причинам. Для интровертов, детей с аутическими наклонностями ответ по билету может стать провальным. А тест такой ребенок может написать на высший балл.
— Какие курсы эффективнее — две недели, год, два? Когда лучше обращаться в центр — пятый класс, девятый? И по каким предметам — по которым не успевает или по тем, которые нужны для дальнейшего поступления?
— Всё индивидуально. Идеальный вариант (совет родителям учеников младших классов) — не затягивая, обращаться к специалистам, если очевидно, что ребенок не справляется с учебой. Возможно, дело не в ребенке, а в состоянии здоровья, в особенностях его развития. Нейропсихолог протестирует, даст советы, а если надо — отправит на занятия «Умные движения».
Для старших ребят: можно приходить на занятия в каникулы (интенсивы), можно посещать годовые курсы. И опять же, не тянуть, если понятно, что существует неуспешность в школе.
А для выпускников эффективно заниматься три года: 9–11 классы, не пропуская десятый. Опыт показывает, что именно такие дети в большинстве случаев сдают ЕГЭ на 90-100 баллов.
— К вам приходят и из сильных школ, и из обычных?
— Практически из всех школ Перми, и из Пермского края тоже приезжают. Ученики элитных школ имеют целью сдать на высший балл. Есть дети, которым важно написать на проходной балл. Мы с ними работаем много, индивидуально в том числе. У нас есть занятия «Скорая помощь» (в каникулы). Справедливости ради отмечу, что ежегодно на диагностическом тестировании мы видим всё более низкие первоначальные результаты.
— Приходят ли к вам студенты? Нуждаются ли они в помощи репетиторов, и по каким дисциплинам?
— Да, бывают, но редко. В основном это математика, информатика и физика.
— Бывало ли, что вы не могли дать ученику то, что ему нужно, и отправляли к другим учителям?
— Наверное, такого не было. Если у семьи какой-то очень редкий запрос, то можем отправить к специалистам из других центров или школ. Стараемся помочь каждой семье.