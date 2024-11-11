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Posted 11 ноября, 05:48

Published 11 ноября, 05:48

Modified 11 ноября, 07:56

Updated 11 ноября, 07:56

В Перми прокуратура оштрафовала директора парка Горького на 10 тыс. рублей

Директора парка Горького оштрафовали на 10 тысяч за травмы детей на аттракционах

11 ноября 2024, 05:48
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

В Перми прокуратура оштрафовала директора парка Горького на 10 тыс. рублей

Сюжет
Детский мир
Подробностей о степени тяжести травмирования детей не сообщается.

Прокуратура Свердловского района оштрафовала руководство пермского парка имени Горького. В надзорный орган обратилась пермячка, которая пожаловалась, что ее несовершеннолетние дети получили травмы на одном из аттракционов.

По итогам проверки прокуратура обнаружила нарушения законодательства, связанные с несоблюдением безопасности при использовании аттракционов. Нарушения были устранены сразу же после происшествия. Как сообщает пресс-служба районной прокуратуры, руководитель ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение правил технических регламентов) — его оштрафовали на 10 тыс. рублей. По данным базы Rusprofile, генеральным директором парка Горького с 14 октября текущего года является Сергей Кожевников.

UPD: В пресс-службе парка имени Горького журналисту Properm.ru сообщили, что речь идет об аттракционе «Flying ufo» (диско). Дети получили травмы в августе.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Прокуратура#Парк горького
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