Директора парка Горького оштрафовали на 10 тысяч за травмы детей на аттракционах

По итогам проверки прокуратура обнаружила нарушения законодательства, связанные с несоблюдением безопасности при использовании аттракционов. Нарушения были устранены сразу же после происшествия. Как сообщает пресс-служба районной прокуратуры, руководитель ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение правил технических регламентов) — его оштрафовали на 10 тыс. рублей. По данным базы Rusprofile, генеральным директором парка Горького с 14 октября текущего года является Сергей Кожевников.