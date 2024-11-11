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Posted 11 ноября, 08:53

Published 11 ноября, 08:53

Modified 11 ноября, 08:55

Updated 11 ноября, 08:55

В Мотовилихе откроется пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции

Пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции откроется в Перми

11 ноября 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.

В Мотовилихе откроется пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции

Сюжет
Вакцинация
Пермяки смогут сделать прививку без предварительной записи.

В Перми завтра, 12 ноября, будет работать мобильный пункт вакцинации. Он расположится в гипермаркете «Гиперлента» в Мотовилихинском районе (Бульвар Гагарина, 65). Здесь можно будет сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции без предварительной записи, в порядке живой очереди.

В пресс-службе Минздрава Прикамья напоминают, что вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет после прохождения медицинского осмотра. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сделать прививку особенно рекомендуется лицам старше 60 лет, а также страдающим сопутствующими хроническими заболеваниями.

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