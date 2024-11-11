Пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции откроется в Перми

В пресс-службе Минздрава Прикамья напоминают, что вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет после прохождения медицинского осмотра. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сделать прививку особенно рекомендуется лицам старше 60 лет, а также страдающим сопутствующими хроническими заболеваниями.