Пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции откроется в Перми

Posted 11 ноября, 08:53
Published 11 ноября, 08:53
Modified 11 ноября, 08:55
Updated 11 ноября, 08:55
В Перми завтра, 12 ноября, будет работать мобильный пункт вакцинации. Он расположится в гипермаркете «Гиперлента» в Мотовилихинском районе (Бульвар Гагарина, 65). Здесь можно будет сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции без предварительной записи, в порядке живой очереди.
В пресс-службе Минздрава Прикамья напоминают, что вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет после прохождения медицинского осмотра. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сделать прививку особенно рекомендуется лицам старше 60 лет, а также страдающим сопутствующими хроническими заболеваниями.