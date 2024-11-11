Редакция LIFE doc выпустила фильм об отношениях России и Кубы

Виктор Коронелли, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Куба рассказал, что у Москвы и Гаваны есть целый ряд совместных проектов. Одним из них является модернизация старейшего металлургического завода Кубы «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти». Прошлая реконструкция была проведена ещё силами СССР. Также, по словам российского дипломата, Куба получает 100 стипендий для обучения граждан в российских вузах.