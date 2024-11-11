Редакция LIFE doc выпустила фильм об отношениях России и Кубы

Posted 11 ноября, 12:20
Published 11 ноября, 12:20
Modified 11 ноября, 12:20
Updated 11 ноября, 12:20
Куба и Россия поддерживали друг друга долгое время. Например, эта латиноамериканская страна была важным партнером Советского Союза. Москва помогала Гаване регулярными поставками продуктов и необходимых товаров, а также оказывала поддержку при строительстве важных инфраструктурных объектов. После распада СССР отношения между странами остались тёплыми и доверительными.
Особое внимание в отношениях между государствами уделяется торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Фильм также рассказывает, как Россия поддерживает Кубу в преодолении последствий американской экономической блокады.
Виктор Коронелли, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Куба рассказал, что у Москвы и Гаваны есть целый ряд совместных проектов. Одним из них является модернизация старейшего металлургического завода Кубы «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти». Прошлая реконструкция была проведена ещё силами СССР. Также, по словам российского дипломата, Куба получает 100 стипендий для обучения граждан в российских вузах.
Не обошли стороной журналисты и туризм. В прошлом году Кубу посетило 185 тысяч россиян. Данное направление популярно у российских туристов, несмотря на необходимость 13-часового перелета. Их привлекают идеальные пляжи и уникальный облик Кубы, рожденный смешением культур США, СССР и Испании.
Подробнее об отношениях России и Кубы можно узнать в фильме «Куба. Остров свободы» документального цикла «Новый мир».