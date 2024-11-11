Снегопады и гололедица. Метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Прикамья

Существенного похолодания в Пермском крае в ближайшую неделю, с 11 по 15 ноября, ждать не стоит. В среднем температура воздуха будет на 1-3 градуса выше климатической нормы в зависимости от района. Количество осадков также сохранится около нормы, по востоку в горах возможно превышение нормы, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».