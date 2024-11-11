Снегопады и гололедица. Метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Прикамья

Posted 11 ноября, 02:29
Published 11 ноября, 02:29
Modified 11 ноября, 02:31
Updated 11 ноября, 02:31
Существенного похолодания в Пермском крае в ближайшую неделю, с 11 по 15 ноября, ждать не стоит. В среднем температура воздуха будет на 1-3 градуса выше климатической нормы в зависимости от района. Количество осадков также сохранится около нормы, по востоку в горах возможно превышение нормы, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Ежедневно местами по Прикамью будет идти снег и образуется гололедица на дорогах. Сегодня, 11 ноября, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -8…-3°, при прояснениях до -13°, днем -7…-2°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. 12 ноября облачность сохранится, ночью -8…-3°, при прояснениях до -15°, днем -5…0°. Скорость ветра западного направления 7-12 м/с.
13 ноября снегопад будет умеренным. Ночью сохранится температура воздуха -8…-3°, в горах до -15°, днем -6…-1°. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. В четверг, 14 ноября, метеоусловия будут способствовать налипанию снега на провода. Ночью температура воздуха -8…-3°, днем -4…+1°, ветер юго-западный 5-10 м/с. Рабочая пятидневка завершится усилением юго-западного ветра — порывы достигнут 15 м/с. Температура воздуха в течение суток -4…+1°.