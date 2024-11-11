СПК на улице Кавказской построит дом комфорт-класса

В новом проекте СПК планирует применить актуальные решения, которые были внедрены в производство ранее — это новые планировки квартир, входы в подъезды с «нулевого уровня», дизайнерские холлы, лапомойки, усиленное озеленение с крупномерами, современное благоустройство и многое другое. Как и в других проектах СПК, на территории предусмотрена концепция «двор без машин». Кроме того, жилой комплекс будет огорожен забором, а парковочные места вынесены за эту зону.