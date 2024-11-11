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Posted 11 ноября, 07:19

Published 11 ноября, 07:19

Modified 11 ноября, 08:16

Updated 11 ноября, 08:16

СПК на улице Кавказской построит дом комфорт-класса

СПК на улице Кавказской построит дом комфорт-класса

11 ноября 2024, 07:19
Фото: предоставлено АО «СтройПанельКомплект».
Реклама. АО «СтройПанельКомплект». erid: LjN8KE6cB
На объекте уже начались работы.

В Перми по адресу Кавказская, 13 началось строительство многоквартирного дома комфорт-класса. Площадь застройки составит порядка 21 тыс. кв. м жилья, с высотностью дома восемь этажей.

В новом проекте СПК планирует применить актуальные решения, которые были внедрены в производство ранее — это новые планировки квартир, входы в подъезды с «нулевого уровня», дизайнерские холлы, лапомойки, усиленное озеленение с крупномерами, современное благоустройство и многое другое. Как и в других проектах СПК, на территории предусмотрена концепция «двор без машин». Кроме того, жилой комплекс будет огорожен забором, а парковочные места вынесены за эту зону.

Проект будет разделен на три этапа. Первый включает в себя строительство пяти подъездов, второй — четырех подъездов и третий — еще двух. В составе комплекса появится 338 квартир. Планируется, что будут доступны два вида отделки — предчистовая и чистовая.

В комплексе предусмотрено качественное благоустройство территории. В центре двора появится свой арт-объект. Это большой двухметровый полигональный медведь, который станет символом и хранителем комплекса. Также будут установлены площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, зоны отдыха для взрослого населения, площадки для занятий спортом, площадки для хозяйственных целей.

Фото: предоставлено АО «СтройПанельКомплект»

Разрешение на строительство уже получено. Сдать комплекс планируется в 2027 году.

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