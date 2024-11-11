Свидетель по делу экс-зампреда правительства Прикамья осужден к реальному сроку

Эдуарда Егояна обвинили в мошенничестве на общую сумму 4,46 млн рублей. По приговору размер ущерба сегодня был сокращен до 4,2 млн рублей — суд исключил часть эпизодов занижения работ.



В июне 2023 года судья Наталья Гонштейн оправдала Егояна на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Тогда за ним признали право на реабилитацию. Позднее Пермский краевой суд отменил это решение и передал дело на новое судебное разбирательство. В 2020 году Егоян был ключевым свидетелем по делу бывшего вице-премьера правительства Прикамья Романа Кокшарова. Это дело также рассматривалось в Ленинском суде. Неформальный руководитель ООО «ДСК „Магистраль“» Эдуард Егоян курировал строительные объекты, фигурировавшие в материалах уголовного дела бывшего заместителя председателя правительства.