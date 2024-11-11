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Posted 11 ноября, 12:52

Published 11 ноября, 12:52

Modified 11 ноября, 13:38

Updated 11 ноября, 13:38

Свидетель по делу экс-зампреда правительства Прикамья осужден к реальному сроку

Свидетель по делу экс-зампреда правительства Прикамья осужден к реальному сроку

11 ноября 2024, 12:52
Фото: Пресс-служба Ленинского районного суда.
Почти год в Ленинском районном суде повторно рассматривалось уголовное дело о хищении 4,46 млн рублей.

Судья Ленинского районного суда Марина Насибуллина со второго раза приговорила пермского бизнесмена Эдуарда Егояна к трем годам общего режима, штрафу 400 тыс. рублей.

По данным следствия, в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МКУ «Благоустройство Индустриального района» заключило два госконтракта — с ООО «КапиталДорСтрой» и ИП Шогагат Егоян. Общая их стоимость составила 57,5 млн рублей. Эдуард Егоян был привлечен в качестве субподрядчика для проведения работ на участке от ул. Оверятская по ул. Встречной до ул. Подлесной.

По версии следствия, Егоян использовал при работах дешевую асфальтобетонную смесь, а не ту, которая была заложена в проектно-сметную документацию. Занижение стоимости работ не было отражено в подписанных в дальнейшем актах выполненных работ.

Эдуарда Егояна обвинили в мошенничестве на общую сумму 4,46 млн рублей. По приговору размер ущерба сегодня был сокращен до 4,2 млн рублей — суд исключил часть эпизодов занижения работ.

В июне 2023 года судья Наталья Гонштейн оправдала Егояна на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Тогда за ним признали право на реабилитацию. Позднее Пермский краевой суд отменил это решение и передал дело на новое судебное разбирательство. В 2020 году Егоян был ключевым свидетелем по делу бывшего вице-премьера правительства Прикамья Романа Кокшарова. Это дело также рассматривалось в Ленинском суде. Неформальный руководитель ООО «ДСК „Магистраль“» Эдуард Егоян курировал строительные объекты, фигурировавшие в материалах уголовного дела бывшего заместителя председателя правительства.

Свидетеля по уголовному делу бывшего вице-премьера правительства Прикамья обвинили в мошенничестве
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