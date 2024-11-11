В Бардымском округе скончался уволенный в запас участник СВО

Posted 11 ноября, 04:17
Published 11 ноября, 04:17
Modified 11 ноября, 04:19
Updated 11 ноября, 04:19
В селе Танып Бардымского муниципального округа в четверг, 7 ноября, простились с покойным участником СВО.
Динар Самигулов ушел на СВО по контракту в ноябре прошлого года, во время службы был награжден Орденом Мужества. В ходе боевых действий получил увечье и был уволен в запас по состоянию здоровья. В последнее время мужчина проживал в селе Барда под присмотром родственников. Ему было 37 лет, у покойного осталось двое детей.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года в России объявили и провели частичную мобилизацию — тогда было призвано более 300 тыс. человек. Официальных данных о количестве погибших в ходе боевых действий российских военнослужащих нет.