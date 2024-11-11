В Бардымском округе скончался уволенный в запас участник СВО

Динар Самигулов ушел на СВО по контракту в ноябре прошлого года, во время службы был награжден Орденом Мужества. В ходе боевых действий получил увечье и был уволен в запас по состоянию здоровья. В последнее время мужчина проживал в селе Барда под присмотром родственников. Ему было 37 лет, у покойного осталось двое детей.