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Posted 11 ноября, 04:17

Published 11 ноября, 04:17

Modified 11 ноября, 04:19

Updated 11 ноября, 04:19

Участник СВО из Прикамья скончался от полученных в боевых действиях ранений

В Бардымском округе скончался уволенный в запас участник СВО

11 ноября 2024, 04:17
Фото: пресс-служба администрации Бардымского муниципального округа.

Участник СВО из Прикамья скончался от полученных в боевых действиях ранений

Сюжет
Военная операция на Украине
У мужчины осталось двое детей.

В селе Танып Бардымского муниципального округа в четверг, 7 ноября, простились с покойным участником СВО.

Динар Самигулов ушел на СВО по контракту в ноябре прошлого года, во время службы был награжден Орденом Мужества. В ходе боевых действий получил увечье и был уволен в запас по состоянию здоровья. В последнее время мужчина проживал в селе Барда под присмотром родственников. Ему было 37 лет, у покойного осталось двое детей.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года в России объявили и провели частичную мобилизацию — тогда было призвано более 300 тыс. человек. Официальных данных о количестве погибших в ходе боевых действий российских военнослужащих нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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