В Березниках задержан зарезавший на улице знакомого местный житель

Posted 11 ноября, 14:54
Published 11 ноября, 14:54
Modified 11 ноября, 14:56
Updated 11 ноября, 14:56
Житель Березников зарезал знакомого прямо на улице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, ночью 10 ноября пьяный 21-летний злоумышленник на одной из улиц Березников в ходе ссоры со своим 20-летним знакомым нанес последнему удар ножом в область груди. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.
В этот же день подозреваемый был задержан. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователями готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственным отделом по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время следователями территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.
В конце октября житель Чернушки убил свою пожилую мать. Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил в отношении 51-летнего мужчины уголовное дело.