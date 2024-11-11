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Posted 11 ноября, 14:54

Published 11 ноября, 14:54

Modified 11 ноября, 14:56

Updated 11 ноября, 14:56

В Березниках местный житель зарезал знакомого на улице

В Березниках задержан зарезавший на улице знакомого местный житель

11 ноября 2024, 14:54
Фото: 1MI.

В Березниках местный житель зарезал знакомого на улице

Нетрезвый подозреваемый нанес удар ножом ночью.

Житель Березников зарезал знакомого прямо на улице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, ночью 10 ноября пьяный 21-летний злоумышленник на одной из улиц Березников в ходе ссоры со своим 20-летним знакомым нанес последнему удар ножом в область груди. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.

В этот же день подозреваемый был задержан. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователями готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделом по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователями территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

В конце октября житель Чернушки убил свою пожилую мать. Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил в отношении 51-летнего мужчины уголовное дело.

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#Происшествия#Общество#Убийство#Березники
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