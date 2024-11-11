В Красновишерске рухнули перекрытия жилого дома

Posted 11 ноября, 11:31
Published 11 ноября, 11:31
Modified 11 ноября, 11:52
Updated 11 ноября, 11:52
В Красновишерске обрушились деревянные перекрытия в жилом доме по ул. Сплавщиков, 12. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на telegram-канал «Слуховой анализатор».
ЧП произошло во втором подъезде двухэтажного деревянного дома, где проживают четыре семьи с детьми. По словам жильцов, крыша в доме начала разрушаться ещё четыре года назад, однако обращения в обслуживающую организацию результатов не имели.
По данным сервиса Дом.МинЖКХ, многоквартирный дом не признан аварийным, его состояние оценивается как исправное.
Сегодня утром стало известно, что жители Красновишерска остались без отопления и горячего водоснабжения. Котельная №2 не работает в течение недели. Вместе с тем, из котельной №5 течет теплоноситель.