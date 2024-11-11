В Кудымкаре пьяный водитель сбил насмерть женщину на обочине и врезался в забор

Posted 11 ноября, 10:42
Published 11 ноября, 10:42
Modified 11 ноября, 11:53
Updated 11 ноября, 11:53
В Кудымкаре пьяный водитель насмерть сбил женину, шедшую по обочине. Дело передано в суд, сообщают в прокуратуре.
Обвиняемый в нетрезвом виде управлял автомобилем. В результате заноса машина выехала на обочину дороги, где сбила женщину-пешехода, после чего автомобиль протаранил забор жилого дома.
В результате происшествия пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась.
Кудымкарская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.
За данное преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, отмечают в прокуратуре.
Рано утром 3 ноября по автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на подъезде к поселку Ачит в направлении Перми двигался автомобиль «КамАЗ». Водитель на 141 км автодороги допустил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.