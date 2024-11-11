В Минтрансе пояснили, почему исчезли прямые рейсы из Перми во Владикавказ

Posted 11 ноября, 03:54
Published 11 ноября, 03:54
Modified 11 ноября, 04:02
Updated 11 ноября, 04:02
Краевые власти хотят возобновить прямые рейсы из Перми во Владикавказ в 2025 году. Это направление было востребовано у жителей региона: загрузка самолетов в любое время сезона составляла 75% и выше.
Однако полетная программа по направлению была завершена осенью текущего года из-за «увеличения протяженности воздушной трассы» и технических ограничений авиапарка компании «Икар». В министерстве транспорта Пермского края сообщили изданию Business Class, что сейчас министерство совместно с авиакомпаниями прорабатывают разные варианты организации маршрута «Пермь — Владикавказ» при поддержке со стороны правительства Прикамья.
Субсидированные рейсы из Перми во Владикавказ выполнялись с мая по сентябрь текущего года, лайнеры летали дважды в неделю. Путешественники проводили в воздухе от 3 часов 10 минут.