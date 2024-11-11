В Минтрансе пояснили, почему исчезли прямые рейсы из Перми во Владикавказ

Однако полетная программа по направлению была завершена осенью текущего года из-за «увеличения протяженности воздушной трассы» и технических ограничений авиапарка компании «Икар». В министерстве транспорта Пермского края сообщили изданию Business Class, что сейчас министерство совместно с авиакомпаниями прорабатывают разные варианты организации маршрута «Пермь — Владикавказ» при поддержке со стороны правительства Прикамья.