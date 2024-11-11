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Posted 11 ноября, 03:54

Published 11 ноября, 03:54

Modified 11 ноября, 04:02

Updated 11 ноября, 04:02

Власти сообщили о причине прекращения прямых рейсов из Перми во Владикавказ

В Минтрансе пояснили, почему исчезли прямые рейсы из Перми во Владикавказ

11 ноября 2024, 03:54
Фото: официальный сайт города Владикавказа.

Власти сообщили о причине прекращения прямых рейсов из Перми во Владикавказ

Сюжет
Аэропорт
Перелеты выполнялись с мая по сентябрь.

Краевые власти хотят возобновить прямые рейсы из Перми во Владикавказ в 2025 году. Это направление было востребовано у жителей региона: загрузка самолетов в любое время сезона составляла 75% и выше.

Однако полетная программа по направлению была завершена осенью текущего года из-за «увеличения протяженности воздушной трассы» и технических ограничений авиапарка компании «Икар». В министерстве транспорта Пермского края сообщили изданию Business Class, что сейчас министерство совместно с авиакомпаниями прорабатывают разные варианты организации маршрута «Пермь — Владикавказ» при поддержке со стороны правительства Прикамья.

Субсидированные рейсы из Перми во Владикавказ выполнялись с мая по сентябрь текущего года, лайнеры летали дважды в неделю. Путешественники проводили в воздухе от 3 часов 10 минут.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Минтранс#Авиарейсы#Авиа#Владикавказ
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