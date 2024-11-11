В ночном ДТП в центре Перми травмы получили три человека

Posted 11 ноября, 04:47
Published 11 ноября, 04:47
Modified 11 ноября, 04:49
Updated 11 ноября, 04:49
В ночь на 10 ноября в результате аварии пострадали три пермяка. Инцидент произошел в центре краевой столицы, сообщается в социальной сети.
По данным ГУ МВД по Пермскому краю, в 01:48 25-летний водитель «Лады Гранта» поворачивал на 1-ю Красноармейскую и не уступил дорогу автомобилю «Шкода», который ехал по встречной полосе. Машины столкнулись.
Водителю и одному из пассажиров отечественного авто назначено амбулаторное лечение. Второй пассажир был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в конце сентября в селе Елово насмерть был сбит 77-летний водитель электроскутера. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Около ул. Свердлова, 2, на него наехал автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого был 33-летний водитель.