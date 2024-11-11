В ночном ДТП в центре Перми травмы получили три человека

Ранее сообщалось, что в конце сентября в селе Елово насмерть был сбит 77-летний водитель электроскутера. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Около ул. Свердлова, 2, на него наехал автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого был 33-летний водитель.