properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 04:47

Published 11 ноября, 04:47

Modified 11 ноября, 04:49

Updated 11 ноября, 04:49

В ночном ДТП в центре Перми травмы получили три человека

В ночном ДТП в центре Перми травмы получили три человека

11 ноября 2024, 04:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Соцсети
Один человек госпитализирован.

В ночь на 10 ноября в результате аварии пострадали три пермяка. Инцидент произошел в центре краевой столицы, сообщается в социальной сети.

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, в 01:48 25-летний водитель «Лады Гранта» поворачивал на 1-ю Красноармейскую и не уступил дорогу автомобилю «Шкода», который ехал по встречной полосе. Машины столкнулись.

Водителю и одному из пассажиров отечественного авто назначено амбулаторное лечение. Второй пассажир был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в селе Елово насмерть был сбит 77-летний водитель электроскутера. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Около ул. Свердлова, 2, на него наехал автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого был 33-летний водитель.

Читайте также:
В Перми в больнице им. Гринберга отключили воду из-за аварииНа Алтае из-за камнепада пострадал 21-летний пермяк«Пар на всю улицу». Пермячка рассказала о потопе на улице Звонарева
#Пермь#Авария#Соцсети#Госпитализация#Столкновение#Пострадавшие#Шкода#Амбулаторное лечение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика