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Posted 11 ноября, 10:19

Published 11 ноября, 10:19

Modified 11 ноября, 10:23

Updated 11 ноября, 10:23

Музей современного искусства открыл новую выставку «Правило шва»

В Пермь привезли загадочный артефакт из легендарного фильма

11 ноября 2024, 10:19
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru.

Музей современного искусства открыл новую выставку «Правило шва»

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Экспозиция разместилась на двух этажах учреждения.

В «Ночь искусств» 4 ноября музей современного искусства PERMM показал уникальный артефакт — Communication Tube («Коммуникационная труба») из фильма «Асса» (18+), воссозданную по чертежам знаменитой арт-группы «Гнездо». Арт-объект представили в рамках открытия выставки «Правило шва» (16+).

Посетители и гости города смогли увидеть новые поступления, переданные в дар музею, а также работы, давно не выставлявшиеся в Перми. Куратором проекта выступает директор PERMM Наиля Аллахвердиева. Экспозиция разместилась на двух этажах музея.

Наиля Аллахвердиева:

— «Правило шва» — это серия ритуалов, придуманная художниками для того, чтобы сшивать и расшивать пространство, чтобы бороться со своей тревожностью и таким образом адаптироваться в этом постоянно меняющемся, тревожном мире. Искусство выступает ритуалом связывания между собой очень сложных пространств.
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

Один из самых ярких экспонатов — Communication Tube («Коммуникационная труба») из фильма «Асса» (18+). Напомним, именно через этот арт-объект в одном из фрагментов картины общались главные герои — Алика и Бананан:

— А это The Communication Tube.
— Что?
— Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позишен намбер ван. Ты туда говори, а я сюда ухом.

Художники объединения творили с 1975 по 1979 годы, но сумели войти в историю. Одной из наиболее известных акций стал перформанс «Тише! Идет эксперимент!», во время которого акционисты сидели в гигантском гнезде из веток и пуха. Как поясняют кураторы выставки, это концептуализм в чистом виде: художники никогда не объясняли, в чем смысл их выступлений, оставляя свободу интерпретации зрителям.

Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

В музее представлены работы Александра Бродского, Валерия Кошлякова, а также дуэта Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича. Также впервые выставлены работы Аси Маракулиной «Правила шва» и Татьяны Нечеухиной «НЕ ЗА».

Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

Экспозиция «Правило шва» Аси Маракулиной — это попытка художницы рассказать о жизни после переезда из Перми в Санкт-Петербург. Инсталляция, созданная преимущественно в 2014–2015 годах, представляет собой ежедневную дорогу девушки от улицы Кораблестроителей до площади Александра Невского в северной столице. Ася Маракулина чувствовала себя чужой и неприкаянной в городе, поэтому придумала правила прогулок и хождения по нему.

Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

Пермяки и гости города могут увидеть и другие экспозиции PERMM. В их числе «Art&Science: Открытые тела» — о взаимосвязи искусства и науки и «Антихрупкость» — наследие фарфорового завода Сысерти.

Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

Также на площадке продолжает работу звуковая инсталляция Sonatrip 2 («Жидкий металл») Петра Айду. Тонна стали воплощена в 120 объектах разных форм, но одного веса. Любой желающий может исследовать звук.

Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

На прошлой неделе, 31 октября, стало известно об иске прокуратуры к музею PERMM. Надзорный орган заподозрил руководство учреждения в нарушении требований антикоррупционного законодательства, а именно — конфликте интересов. Properm.ru выяснили, что PERMM заключил три контракта с художником, преподавателем школы дизайна ВШЭ и куратором выставок Арсением Сергеевым — он состоит в близких отношениях с директором пермского музея Наилей Аллахвердиевой.

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