В Перми двое бывших мигрантов заключили контракт с Минобороны

Posted 11 ноября, 11:50
Published 11 ноября, 11:50
Modified 11 ноября, 11:52
Updated 11 ноября, 11:52
Сегодня, 11 ноября, сотрудники военного следственного отдела СУ СКР по Пермскому гарнизону совместно с краевым военным комиссариатом провели процедуру постановки на воинский учет иностранцев, получивших гражданство РФ.
Проверка прошла в общественных местах, в том числе в торговых центрах и стройплощадках. Всего были выявлены 10 бывших мигрантов, с двумя из которых были заключены контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ.