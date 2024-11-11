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Posted 11 ноября, 11:50

Published 11 ноября, 11:50

Modified 11 ноября, 11:52

Updated 11 ноября, 11:52

В Перми поставили на воинский учет десять мигрантов, получивших гражданство РФ

В Перми двое бывших мигрантов заключили контракт с Минобороны

11 ноября 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми поставили на воинский учет десять мигрантов, получивших гражданство РФ

Сюжет
Военная служба
Проверка прошла в общественных местах города.

Сегодня, 11 ноября, сотрудники военного следственного отдела СУ СКР по Пермскому гарнизону совместно с краевым военным комиссариатом провели процедуру постановки на воинский учет иностранцев, получивших гражданство РФ.

Проверка прошла в общественных местах, в том числе в торговых центрах и стройплощадках. Всего были выявлены 10 бывших мигрантов, с двумя из которых были заключены контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ.

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#Мигранты#Военная служба#Гражданство#Проверка#Торговые центры#Следствие#Военный комиссариат#Контракты
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