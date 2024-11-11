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Posted 11 ноября, 09:03

Published 11 ноября, 09:03

Modified 11 ноября, 09:04

Updated 11 ноября, 09:04

В Перми объявили киноконкурс, победителям которого заплатят 7 миллионов рублей

В Перми объявлен киноконкурс с призовым фондом в 7 миллионов рублей

11 ноября 2024, 09:03
Фото: администрация губернатора Пермского края.

В Перми объявили киноконкурс, победителям которого заплатят 7 миллионов рублей

Пермская кинокомиссия объявила о начале приема заявок на «Питчинг неигрового кино»

Пермская кинокомиссия объявила прием заявок на «Питчинг неигрового кино». Новый конкурсный отбор проектов имеет призовой фонд в 7 млн рублей, сообщают в организации.

Победители будут определяться по трем номинациям:

  • «Режиссерский дебют» (для режиссеров-дебютантов в документальном кино);
  • «Короткометражный неигровой фильм» (хронометраж не менее 15 и не более 30 минут);
  • «Полнометражный неигровой фильм» (хронометраж не менее 52 минут).

Участниками отбора могут стать юридические лица, в том числе некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, подавшие заявку с 11 ноября по 2 декабря 2024 года.

Рассматриваться будут заявки как от представителей Пермского края, так и от представителей других регионов при условии, что сюжет фильма связан с Пермским краем или же местом производства проекта будет Пермский край, соответствующие одной из заявленных тем:

  • Береги (Жизнь экосистем, природоохранные движения и профессии, естественная среда как наследие);
  • Действуй (Технологическое, физическое, духовное, нравственное развитие — ежедневный подвиг человека);
  • Изобретай (Взгляд в будущее технологий: развитие науки, инноваций и искусственного интеллекта на благо прогресса);
  • Объединяй (Этнокультурное разнообразие и дружба народов: межнациональное браки, сотрудничество и сотворчество);
  • Помни (80-летие Победы в Великой Отечественной войне: мир, единство и созидание);
  • Помогай (Добровольчество, наставничество и взаимопомощь: передача социального капитала в области здравоохранения, благоустройства, образования и благотворительности);
  • Путешествуй (Национальное культурное наследие: открытие неизведанных достопримечательностей и туристический потенциал регионов);
  • Твори (Новые имена в искусстве и творчестве регионов, культурная жизнь небольших населённых пунктов, современные тренды в народном ремесле);
  • Цени (Семья — связь поколений и традиционные ценности);
  • Производственный фильм (фильмы, в центре которых оказывается решение какого-либо производственного вопроса).

Конкурсный отбор завершится 12 декабря публичной презентацией заявок проектов документального кино перед экспертным советом и получением победителями финансирования на реализацию своих проектов. Заметим, что правообладателем реализованных проектов победителей будет являться организатор.

На минувшей неделе актер из Лысьвы Ярослав Могильников, ставший известным после роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), получил всероссийскую премию. Юноша победил в номинации «Новые лица. Кино и сериалы» премии журнала «OK!» «Больше, чем звезды».

#Пермь#Конкурс#Культура#Кино
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