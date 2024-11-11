В Перми объявлен киноконкурс с призовым фондом в 7 миллионов рублей

Posted 11 ноября, 09:03
Published 11 ноября, 09:03
Modified 11 ноября, 09:04
Updated 11 ноября, 09:04
Пермская кинокомиссия объявила прием заявок на «Питчинг неигрового кино». Новый конкурсный отбор проектов имеет призовой фонд в 7 млн рублей, сообщают в организации.
Победители будут определяться по трем номинациям:
Участниками отбора могут стать юридические лица, в том числе некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, подавшие заявку с 11 ноября по 2 декабря 2024 года.
Рассматриваться будут заявки как от представителей Пермского края, так и от представителей других регионов при условии, что сюжет фильма связан с Пермским краем или же местом производства проекта будет Пермский край, соответствующие одной из заявленных тем:
Конкурсный отбор завершится 12 декабря публичной презентацией заявок проектов документального кино перед экспертным советом и получением победителями финансирования на реализацию своих проектов. Заметим, что правообладателем реализованных проектов победителей будет являться организатор.
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