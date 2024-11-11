В Перми откроют три магазина сети миллиардера из Forbes

В Перми открылись три торговые точки федеральной сети «Ярче». Информация об этом появилась на карте. Первым на это обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Супермаркеты находятся в Индустриальном районе на ул. Карпинского, 107, Кировском — на ул. Ямпольской, 11, в Орджоникидзевском — на ул. Домостроительной, 33б.