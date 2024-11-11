В Перми откроют три магазина сети миллиардера из Forbes

Posted 11 ноября, 10:38
Published 11 ноября, 10:38
Modified 11 ноября, 10:41
Updated 11 ноября, 10:41
В Перми открылись три торговые точки федеральной сети «Ярче». Информация об этом появилась на карте. Первым на это обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Супермаркеты находятся в Индустриальном районе на ул. Карпинского, 107, Кировском — на ул. Ямпольской, 11, в Орджоникидзевском — на ул. Домостроительной, 33б.
«Ярче!» — федеральная сеть супермаркетов шаговой доступности. Продаже подлежит продукция собственного производства. Ранее сообщалось, что планируется открыть магазины в Индустриальном районе и Закамске. Как заверяет ритейлер, каждый день осуществляется новое поступление товара, складов в магазинах нет.
Супермаркеты «Ярче!» относятся к холдингу «KDV Групп», основным акционером которого является Денис Штенгелов. По версии Forbes, он занимает 106-ю строчку в рейтинге «125 миллиардеров России».