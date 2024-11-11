В Перми открыли памятник Фёдору Достоевскому

В 1849 г. автор был осужден на четыре года за участие в политической организации М. В. Буташевича-Петрашевского. Маршрут следования ссыльно-каторжных проходил через Пермь. Каторжные этапы останавливались на ночь на территории «Работного и смирительного дома», находившегося на месте современного здания ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Прикамью, которое расположено рядом со сквером Декабристов, где установлен памятник. Обратно в центральную Россию писатель возвращался также через Пермь.