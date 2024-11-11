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Posted 11 ноября, 14:09

Published 11 ноября, 14:09

Modified 11 ноября, 14:11

Updated 11 ноября, 14:11

В Перми открыт памятник классику русской литературы Фёдору Достоевскому

В Перми открыли памятник Фёдору Достоевскому

11 ноября 2024, 14:09
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

В Перми открыт памятник классику русской литературы Фёдору Достоевскому

Монумент установлен у СИЗО №1, где и находился в Перми писатель.

Сегодня, 11 ноября, в Перми в Саду Декабристов состоялось открытие памятника русскому писателю Фёдору Достоевскому. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Инициатором создания памятника великому писателю в Перми стала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, опираясь на общественный запрос, в том числе от Пермского отделения Российского общества Ф. М. Достоевского.

Автором художественного решения является пермский скульптор Алексей Матвеев. Главный идеолог установки памятника, доктор филологических наук, профессор, преподаватель Пермского университета Олег Сыромятников.

Решение об установке памятника Фёдору Достоевскому было принято еще в 2019 году. В 2021 году здесь был установлен закладной камень. В 2023 году Елисаветинко-Сергиевское просветительское общество рядом открыло музей пенитенциарной системы Прикамья (ул. Клименко, 24А), в экспозиции которого отражена судьба Достоевского и его пребывание в Перми.

В 1849 г. автор был осужден на четыре года за участие в политической организации М. В. Буташевича-Петрашевского. Маршрут следования ссыльно-каторжных проходил через Пермь. Каторжные этапы останавливались на ночь на территории «Работного и смирительного дома», находившегося на месте современного здания ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Прикамью, которое расположено рядом со сквером Декабристов, где установлен памятник. Обратно в центральную Россию писатель возвращался также через Пермь.

На минувшей неделе первые фото с памятником опубликовала пермский скульптор Юлия Лушникова.

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#Пермь#Памятник#Культура
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