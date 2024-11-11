В Перми работы по ремонту моста через реку Данилиху завершены досрочно

Posted 11 ноября, 10:57
Published 11 ноября, 10:57
Modified 11 ноября, 10:58
Updated 11 ноября, 10:58
Первоначально планировалось, что ремонтные работы будут проводиться в 2024–2025 годах, однако проезжая часть с подходами была отремонтирована уже в августе, а недавно завершена замена барьерного ограждения.
Кроме того, на этой же дороге начался досрочный ремонт моста через реку Егошиху, который также был запланирован на 2025 год. Подрядчик приступил к работам в октябре и уже завершил ремонт покрытия проезжей части. В следующем году планируется замена ограждения на этом мосту.
Стоит отметить, что работы проводятся в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году в Перми было досрочно отремонтировано 15 объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированных на 2025 год.