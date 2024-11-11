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Posted 11 ноября, 10:57

Published 11 ноября, 10:57

Modified 11 ноября, 10:58

Updated 11 ноября, 10:58

В Перми работы по ремонту моста через реку Данилиху завершены досрочно

В Перми работы по ремонту моста через реку Данилиху завершены досрочно

11 ноября 2024, 10:57
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина.
В Перми работы по ремонту моста через реку Данилиху на дороге «Стахановская — Ива» завершены досрочно. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Первоначально планировалось, что ремонтные работы будут проводиться в 2024–2025 годах, однако проезжая часть с подходами была отремонтирована уже в августе, а недавно завершена замена барьерного ограждения.

Кроме того, на этой же дороге начался досрочный ремонт моста через реку Егошиху, который также был запланирован на 2025 год. Подрядчик приступил к работам в октябре и уже завершил ремонт покрытия проезжей части. В следующем году планируется замена ограждения на этом мосту.

Стоит отметить, что работы проводятся в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году в Перми было досрочно отремонтировано 15 объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированных на 2025 год.

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