В Перми работы по ремонту моста через реку Данилиху завершены досрочно

Кроме того, на этой же дороге начался досрочный ремонт моста через реку Егошиху, который также был запланирован на 2025 год. Подрядчик приступил к работам в октябре и уже завершил ремонт покрытия проезжей части. В следующем году планируется замена ограждения на этом мосту.