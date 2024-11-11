В Перми состояние объекта культурного наследия признали неудовлетворительным

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обнародовала приказ о том, что двухэтажное историческое здание «Штаб бригады» в Перми находится в неудовлетворительном состоянии. Строение входит в состав ансамбля «Красные казармы, которые посещали в разные годы Кирсанова К.И.* и Крупская Н.К». Объект расположен на ул. Красные Казармы, 6. Контроль за исполнением возложен на главу ведомства Анну Князеву. Документ был опубликован на сайте учреждения 5 ноября.