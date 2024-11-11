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Posted 11 ноября, 15:05

Published 11 ноября, 15:05

Modified 11 ноября, 15:06

Updated 11 ноября, 15:06

В Перми состояние объекта культурного наследия признали неудовлетворительным

В Перми состояние объекта культурного наследия признали неудовлетворительным

11 ноября 2024, 15:05
Фото: Google maps.
Историческое здание находится в Красных Казармах.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обнародовала приказ о том, что двухэтажное историческое здание «Штаб бригады» в Перми находится в неудовлетворительном состоянии. Строение входит в состав ансамбля «Красные казармы, которые посещали в разные годы Кирсанова К.И.* и Крупская Н.К». Объект расположен на ул. Красные Казармы, 6. Контроль за исполнением возложен на главу ведомства Анну Князеву. Документ был опубликован на сайте учреждения 5 ноября.

В 1910 году в Перми началось строительство казарм для 49-й артиллерийской бригады. Местоположение было недалеко от города вдоль Сибирского тракта. Там находились лагерь 232-го Ирбитского резервного батальона и кирпичный завод Александра Синакевича. Пермская городская дума передала военному ведомству 35 десятин земли бесплатно. Строительство включало казармы, штабные помещения, офицерские квартиры, лазарет и хранилища боеприпасов.

Стоимость возведения всех сооружений для 49-й артиллерийской бригады оценивалась почти в миллион рублей.

* — член РСДРП с 1904 года, работала в Пермской организации. Участвовала в декабрьском вооруженном восстании 1905 года.

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#Пермь#Памятник архитектуры#Красные казармы#Крупская#Инспекция#Историческое здание
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