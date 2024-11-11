В Перми состояние объекта культурного наследия признали неудовлетворительным

Posted 11 ноября, 15:05
Published 11 ноября, 15:05
Modified 11 ноября, 15:06
Updated 11 ноября, 15:06
Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обнародовала приказ о том, что двухэтажное историческое здание «Штаб бригады» в Перми находится в неудовлетворительном состоянии. Строение входит в состав ансамбля «Красные казармы, которые посещали в разные годы Кирсанова К.И.* и Крупская Н.К». Объект расположен на ул. Красные Казармы, 6. Контроль за исполнением возложен на главу ведомства Анну Князеву. Документ был опубликован на сайте учреждения 5 ноября.
В 1910 году в Перми началось строительство казарм для 49-й артиллерийской бригады. Местоположение было недалеко от города вдоль Сибирского тракта. Там находились лагерь 232-го Ирбитского резервного батальона и кирпичный завод Александра Синакевича. Пермская городская дума передала военному ведомству 35 десятин земли бесплатно. Строительство включало казармы, штабные помещения, офицерские квартиры, лазарет и хранилища боеприпасов.
Стоимость возведения всех сооружений для 49-й артиллерийской бригады оценивалась почти в миллион рублей.
* — член РСДРП с 1904 года, работала в Пермской организации. Участвовала в декабрьском вооруженном восстании 1905 года.