В Пермском крае шестиклассника наградили за сообщение о пьяном водителе

Posted 11 ноября, 11:49
Published 11 ноября, 11:49
Modified 11 ноября, 11:51
Updated 11 ноября, 11:51
В Пермском крае учащегося шестого класса Менделеевской школы Елисея Фадеева наградили за сообщение о пьяном водителе. Информацию об этом сообщили в краевой полиции.
Школьник сообщил правоохранителям марку и номер проезжающего авто, за рулем которого находился пьяный водитель. На место инцидента прибыли сотрудники ДПС и отстранили пермяка от управления машиной. «Результаты освидетельствования показали результат, близкий к тяжелой степени алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.
Победителю номинации «За личный вклад в охрану правопорядка» вручили диплом и статуэтку.