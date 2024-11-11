В Пермском крае шестиклассника наградили за сообщение о пьяном водителе

Школьник сообщил правоохранителям марку и номер проезжающего авто, за рулем которого находился пьяный водитель. На место инцидента прибыли сотрудники ДПС и отстранили пермяка от управления машиной. «Результаты освидетельствования показали результат, близкий к тяжелой степени алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.