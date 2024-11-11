properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 11:49

Published 11 ноября, 11:49

Modified 11 ноября, 11:51

Updated 11 ноября, 11:51

Пермского шестиклассника Елисея Фадеева наградили за сообщение о пьяном водителе

В Пермском крае шестиклассника наградили за сообщение о пьяном водителе

11 ноября 2024, 11:49
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Пермского шестиклассника Елисея Фадеева наградили за сообщение о пьяном водителе

Ученик Менделеевской СОШ стал победителем номинации «За личный вклад в охрану правопорядка».

В Пермском крае учащегося шестого класса Менделеевской школы Елисея Фадеева наградили за сообщение о пьяном водителе. Информацию об этом сообщили в краевой полиции.

Школьник сообщил правоохранителям марку и номер проезжающего авто, за рулем которого находился пьяный водитель. На место инцидента прибыли сотрудники ДПС и отстранили пермяка от управления машиной. «Результаты освидетельствования показали результат, близкий к тяжелой степени алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.

Победителю номинации «За личный вклад в охрану правопорядка» вручили диплом и статуэтку.

Читайте также:
Путин и Колокольцев поздравили сотрудников ОВД с профессиональным праздникомЕкатерина Мизулина попросила СК проверить сообщения о группе педофилов в ПермиЖитель Перми отобрал у подростка тысячу рублей и сбежал, но его поймали
#Полиция#Нарушения#Школьник#Алкогольное опьянение#Дорожная безопасность#Безопасность на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика