В Пермском округе открылась новая школа «Сфера»

«Завтра начнутся занятия в новой школе „Сфера“ в Кондратово. Это долгожданное событие для жителей. В новый микрорайон активно переезжают молодые семьи с детьми, которые уже задумываются о школе. Теперь она есть совсем рядом с домом!», — написал в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.