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Posted 11 ноября, 15:17

Published 11 ноября, 15:17

Modified 11 ноября, 15:19

Updated 11 ноября, 15:19

В Пермском округе открылась новая школа «Сфера»

В Пермском округе открылась новая школа «Сфера»

11 ноября 2024, 15:17
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.
Сюжет
Школа
В новом учебном заведении будут учиться школьники 1-11 классов.

Сегодня, 11 ноября, в Кондратово Пермского округа состоялось торжественное открытие новой школы «Сфера». Объект построен в рамках нацпроекта «Образование» с привлечением средств частных инвесторов, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Основные направления деятельности учебного заведения — программирование, агро-робототехника, цифровое искусство, медиа-журналистика, центр цифровизации, кибербезопасность, фиджитал-спорт. По каждому направлению ребята также смогут выбрать внеурочные занятия. Здесь будут учиться ребята с 1 по 11 класс.

В школе, помимо классных комнат, оборудованы кабинеты химии, биологии, физики, робототехники, информатики. Также открыты студии анимации, дизайна и искусства, кабинет прототипирования. Для проведения уроков труда оснащены кулинарная и швейная мастерские для девочек, а также мастерская для мальчиков.

Также построены три спортивных зала, на прилегающей территории размещена спортивная зона с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, площадкой для прыжков в длину и площадкой ГТО. Отдельно обустроена универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол.

Проект здания адаптировали под особенности территории. Школа расположена рядом с речкой Мулянкой, поэтому уровень земли здесь поднимали на 3,5–5 метров, в том числе соорудили габионы — подпорные стенки, которые будут держать склон.

«Завтра начнутся занятия в новой школе „Сфера“ в Кондратово. Это долгожданное событие для жителей. В новый микрорайон активно переезжают молодые семьи с детьми, которые уже задумываются о школе. Теперь она есть совсем рядом с домом!», — написал в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

#Образование#Школа#Кондратово
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