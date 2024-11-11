В Пермском округе открылась новая школа «Сфера»

Posted 11 ноября, 15:17
Published 11 ноября, 15:17
Modified 11 ноября, 15:19
Updated 11 ноября, 15:19
Сегодня, 11 ноября, в Кондратово Пермского округа состоялось торжественное открытие новой школы «Сфера». Объект построен в рамках нацпроекта «Образование» с привлечением средств частных инвесторов, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Основные направления деятельности учебного заведения — программирование, агро-робототехника, цифровое искусство, медиа-журналистика, центр цифровизации, кибербезопасность, фиджитал-спорт. По каждому направлению ребята также смогут выбрать внеурочные занятия. Здесь будут учиться ребята с 1 по 11 класс.
В школе, помимо классных комнат, оборудованы кабинеты химии, биологии, физики, робототехники, информатики. Также открыты студии анимации, дизайна и искусства, кабинет прототипирования. Для проведения уроков труда оснащены кулинарная и швейная мастерские для девочек, а также мастерская для мальчиков.
Также построены три спортивных зала, на прилегающей территории размещена спортивная зона с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, площадкой для прыжков в длину и площадкой ГТО. Отдельно обустроена универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол.
Проект здания адаптировали под особенности территории. Школа расположена рядом с речкой Мулянкой, поэтому уровень земли здесь поднимали на 3,5–5 метров, в том числе соорудили габионы — подпорные стенки, которые будут держать склон.
«Завтра начнутся занятия в новой школе „Сфера“ в Кондратово. Это долгожданное событие для жителей. В новый микрорайон активно переезжают молодые семьи с детьми, которые уже задумываются о школе. Теперь она есть совсем рядом с домом!», — написал в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.