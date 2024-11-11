В Пермском зоопарке у пары кенгуру Рона и Джинни появился малыш

Posted 11 ноября, 11:40
Published 11 ноября, 11:40
Modified 11 ноября, 11:42
Updated 11 ноября, 11:42
В Пермском зоопарке у кенгуру Рона и Джинни появилось первое потомство. Малыш вот-вот начал выглядывать из сумки своей матери. На данный момент определить пол детеныша невозможно, говорят сотрудники учреждения.
Рона и Джинни завезли в Пермь только в этом году, это первое потомство рыжих кенгуру в истории Пермского зоопарка. Осенью животных переместили в теплые вольеры, это позволило создать необходимые условия для рождения малыша.
Детеныши кенгуру появляются на свет в виде маленьких эмбрионов размером в 2,5 см. После этого в течение 25-40 дней они развиваются и рождаются таким же образом как и все млекопитающие. Спустя шесть месяцев они начинают выглядывать из сумки, а через семь месяцев — выбираться из нее и питаться зеленым кормом.
«Желаем малышу расти здоровым. Об остальном мы позаботимся», — пишут в зоопарке.