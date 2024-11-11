В Пермском зоопарке у пары кенгуру Рона и Джинни появился малыш

Детеныши кенгуру появляются на свет в виде маленьких эмбрионов размером в 2,5 см. После этого в течение 25-40 дней они развиваются и рождаются таким же образом как и все млекопитающие. Спустя шесть месяцев они начинают выглядывать из сумки, а через семь месяцев — выбираться из нее и питаться зеленым кормом.