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Posted 11 ноября, 11:40

Published 11 ноября, 11:40

Modified 11 ноября, 11:42

Updated 11 ноября, 11:42

В Пермском зоопарке у пары больших рыжих кенгуру Рона и Джинни родился малыш

В Пермском зоопарке у пары кенгуру Рона и Джинни появился малыш

11 ноября 2024, 11:40
Фото: Пермский зоопарк.

В Пермском зоопарке у пары больших рыжих кенгуру Рона и Джинни родился малыш

Пол кенгуренка пока определить невозможно.

В Пермском зоопарке у кенгуру Рона и Джинни появилось первое потомство. Малыш вот-вот начал выглядывать из сумки своей матери. На данный момент определить пол детеныша невозможно, говорят сотрудники учреждения.

Рона и Джинни завезли в Пермь только в этом году, это первое потомство рыжих кенгуру в истории Пермского зоопарка. Осенью животных переместили в теплые вольеры, это позволило создать необходимые условия для рождения малыша.

Детеныши кенгуру появляются на свет в виде маленьких эмбрионов размером в 2,5 см. После этого в течение 25-40 дней они развиваются и рождаются таким же образом как и все млекопитающие. Спустя шесть месяцев они начинают выглядывать из сумки, а через семь месяцев — выбираться из нее и питаться зеленым кормом.

«Желаем малышу расти здоровым. Об остальном мы позаботимся», — пишут в зоопарке.

Видео: Пермский зоопарк.
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