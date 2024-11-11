В ПГНИУ простились с доцентом кафедры теоретической физики

Posted 11 ноября, 10:13
Published 11 ноября, 10:13
Modified 11 ноября, 10:15
Updated 11 ноября, 10:15
В Перми сегодня, 11 ноября, в Большом зале простились с покойным доцентом кафедры теоретической физики Пермского государственного университета (ПГНИУ) Дальво Ибрагимовичем Кадыровым. Он родился в селе Кайбицы Татарской Автономной Советской Социалистической Республики в 1937 году. Окончил физический факультет Пермского государственного университета в 1959 году, получив квалификацию «Физик».
Дальво Кадыров в 1970 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К общей теории парамагнитной релаксации». В 1975 году получил ученое звание доцент. Исследователи изучал микроскопическую теорию неравновесных процессов, теорию master-уравнений, теорию магнитного резонанса и магнитной релаксации, теорию ядерной квадрупольной релаксации. По результатам исследований Кадыров опубликовал научные статьи в таких престижных журналах, как «Журнал экспериментальной и теоретической физики» и «Доклады Академии наук СССР».
Как рассказали в пресс-службе ПГНИУ, в последние годы работы на кафедре Дальво Ибрагимович читал базовые лекционные курсы для студентов-физиков, например, «Физика неравновесных процессов», «Методы математической физики», «Строение вещества» и другие.