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Posted 11 ноября, 10:13

Published 11 ноября, 10:13

Modified 11 ноября, 10:15

Updated 11 ноября, 10:15

В ПГНИУ простились с доцентом кафедры теоретической физики Дальво Кадыровым

В ПГНИУ простились с доцентом кафедры теоретической физики

11 ноября 2024, 10:13
Фото: properm.ru; пресс-служба ПГНИУ.

В ПГНИУ простились с доцентом кафедры теоретической физики Дальво Кадыровым

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ПГНИУ
Мужчина ушел из жизни на 88-и году жизни.

В Перми сегодня, 11 ноября, в Большом зале простились с покойным доцентом кафедры теоретической физики Пермского государственного университета (ПГНИУ) Дальво Ибрагимовичем Кадыровым. Он родился в селе Кайбицы Татарской Автономной Советской Социалистической Республики в 1937 году. Окончил физический факультет Пермского государственного университета в 1959 году, получив квалификацию «Физик».

Дальво Кадыров в 1970 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К общей теории парамагнитной релаксации». В 1975 году получил ученое звание доцент. Исследователи изучал микроскопическую теорию неравновесных процессов, теорию master-уравнений, теорию магнитного резонанса и магнитной релаксации, теорию ядерной квадрупольной релаксации. По результатам исследований Кадыров опубликовал научные статьи в таких престижных журналах, как «Журнал экспериментальной и теоретической физики» и «Доклады Академии наук СССР».

Как рассказали в пресс-службе ПГНИУ, в последние годы работы на кафедре Дальво Ибрагимович читал базовые лекционные курсы для студентов-физиков, например, «Физика неравновесных процессов», «Методы математической физики», «Строение вещества» и другие.

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