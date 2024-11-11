В ПГНИУ простились с доцентом кафедры теоретической физики

Дальво Кадыров в 1970 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К общей теории парамагнитной релаксации». В 1975 году получил ученое звание доцент. Исследователи изучал микроскопическую теорию неравновесных процессов, теорию master-уравнений, теорию магнитного резонанса и магнитной релаксации, теорию ядерной квадрупольной релаксации. По результатам исследований Кадыров опубликовал научные статьи в таких престижных журналах, как «Журнал экспериментальной и теоретической физики» и «Доклады Академии наук СССР».