В Прикамье простятся в погибшим на СВО Максимом Жаковым

Posted 11 ноября, 12:05
Published 11 ноября, 12:05
Modified 11 ноября, 12:07
Updated 11 ноября, 12:07
Во время спецоперации погиб уроженец Кудымкарского округа Максим Жаков. Информацию об этом сообщили в социальных сетях власти муниципалитета.
«Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка, Жакова Максима Сергеевича, погибшего при исполнении служебного долга», — написали в пресс-службе ведомства.
Церемония прощания с мужчиной пройдет завтра, 12 ноября в 14:00, в Кудымкаре на ул. Центральная, 1В в прощальном зале при городском кладбище.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Количество погибших солдат с российской стороны неизвестно.