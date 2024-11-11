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Posted 11 ноября, 12:05

Published 11 ноября, 12:05

Modified 11 ноября, 12:07

Updated 11 ноября, 12:07

В Пермском крае 12 ноября простятся с погибшим на СВО Жаковым из Кудымкара

В Прикамье простятся в погибшим на СВО Максимом Жаковым

11 ноября 2024, 12:05
Фото: 1MI / Администрация Кудымкарского округа.

В Пермском крае 12 ноября простятся с погибшим на СВО Жаковым из Кудымкара

Сюжет
Спецоперация
Прощание состоится в прощальном зале на кладбище в Кудымкаре.

Во время спецоперации погиб уроженец Кудымкарского округа Максим Жаков. Информацию об этом сообщили в социальных сетях власти муниципалитета.

«Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка, Жакова Максима Сергеевича, погибшего при исполнении служебного долга», — написали в пресс-службе ведомства.

Церемония прощания с мужчиной пройдет завтра, 12 ноября в 14:00, в Кудымкаре на ул. Центральная, 1В в прощальном зале при городском кладбище.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Количество погибших солдат с российской стороны неизвестно.

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