В выходные в Перми обнаружили 17 нетрезвых водителей

Posted 11 ноября, 12:58
Published 11 ноября, 12:58
Modified 11 ноября, 13:00
Updated 11 ноября, 13:00
За выходные, с 8 по 10 ноября, сотрудниками Госавтоинспекции Перми было выявлено 17 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. Об этом сообщают в ведомстве.
Из выявленных нарушителей шесть находились в состоянии алкогольного опьянения, семь человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и еще четверо сели за руль с признаками опьянения повторно.
Сегодня стало известно, что учащегося шестого класса Менделеевской школы Елисея Фадеева наградили за сообщение о пьяном водителе.