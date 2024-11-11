properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 12:58

Published 11 ноября, 12:58

Modified 11 ноября, 13:00

Updated 11 ноября, 13:00

С 8 по 10 ноября в Перми Госавтоинспекция обнаружила 17 нетрезвых водителей

В выходные в Перми обнаружили 17 нетрезвых водителей

11 ноября 2024, 12:58
Фото: properm.ru.

С 8 по 10 ноября в Перми Госавтоинспекция обнаружила 17 нетрезвых водителей

Четверо из них сели за руль с признаками опьянения повторно.

За выходные, с 8 по 10 ноября, сотрудниками Госавтоинспекции Перми было выявлено 17 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. Об этом сообщают в ведомстве.

Из выявленных нарушителей шесть находились в состоянии алкогольного опьянения, семь человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и еще четверо сели за руль с признаками опьянения повторно.

Сегодня стало известно, что учащегося шестого класса Менделеевской школы Елисея Фадеева наградили за сообщение о пьяном водителе.

Читайте также:
На дорогах Перми в выходные усиленно ловят пьяных водителейУкладка асфальта под снегом, ДТП и ограничение движения: Прикамье — во власти ноябряЗа последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов
#Транспорт#Госавтоинспекция#Пьянство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика