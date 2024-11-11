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Posted 11 ноября, 04:51

Published 11 ноября, 04:51

Modified 11 ноября, 04:53

Updated 11 ноября, 04:53

Пермские власти потратят на содержание фонтанов около 13 млн рублей

Власти Перми потратят на городские фонтаны около 13 миллионов рублей

11 ноября 2024, 04:51
Фото: пресс-служба администрации Перми.

Пермские власти потратят на содержание фонтанов около 13 млн рублей

Сюжет
Госзакупки
Подрядчика выберут 20 ноября.

Городские власти ищут подрядчика на содержание и ремонт 15 фонтанов в Перми в течение двух лет — в 2025 и 2026 годах. Два электронных аукциона опубликованы на сайте госзакупок в минувшую пятницу, 8 ноября. Начальная цена контрактов составляет 12,3 и 20,5 млн рублей, первой на новость обратила внимание интернет-газета «Текст».

Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство». По условиям договоров, подрядная организация должна подготовить фонтаны к работе с 15 апреля. Срок исполнения контрактов завершается в ноябре и декабре 2026 года. В период с 30 сентября по 5 октября победитель аукционов обязан выполнить работы по подготовке фонтанов к зиме (консервация).

По условиям контрактов, исполнитель должен снижать мощность подачи воды для увеличения ресурса насосов фонтанов и экономии электроэнергии. Днем в будни мощность подачи может уменьшиться до 50%. Подобное требование уже содержалось в техническом задании на обслуживание фонтанов в 2023–2024 годах. Кроме того, подрядчик обязан установить по одной шоу-программе на фонтанах, находящихся в следующих точках Перми:

  • парк имени Чехова,
  • бульварная часть Комсомольского проспекта на участке ул. Белинского и Чкалова,
  • сквер имени Дзержинского,
  • бульвар Советской Армии — два фонтана.

Поставщика услуг выберут на следующей неделе, 20 ноября.

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#Общество#Пермь#Госзакупки#Городская среда#Фонтаны
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