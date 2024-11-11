Власти Перми потратят на городские фонтаны около 13 миллионов рублей

По условиям контрактов, исполнитель должен снижать мощность подачи воды для увеличения ресурса насосов фонтанов и экономии электроэнергии. Днем в будни мощность подачи может уменьшиться до 50%. Подобное требование уже содержалось в техническом задании на обслуживание фонтанов в 2023–2024 годах. Кроме того, подрядчик обязан установить по одной шоу-программе на фонтанах, находящихся в следующих точках Перми: