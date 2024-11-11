Власти Перми потратят на городские фонтаны около 13 миллионов рублей

Posted 11 ноября, 04:51
Published 11 ноября, 04:51
Modified 11 ноября, 04:53
Updated 11 ноября, 04:53
Городские власти ищут подрядчика на содержание и ремонт 15 фонтанов в Перми в течение двух лет — в 2025 и 2026 годах. Два электронных аукциона опубликованы на сайте госзакупок в минувшую пятницу, 8 ноября. Начальная цена контрактов составляет 12,3 и 20,5 млн рублей, первой на новость обратила внимание интернет-газета «Текст».
Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство». По условиям договоров, подрядная организация должна подготовить фонтаны к работе с 15 апреля. Срок исполнения контрактов завершается в ноябре и декабре 2026 года. В период с 30 сентября по 5 октября победитель аукционов обязан выполнить работы по подготовке фонтанов к зиме (консервация).
По условиям контрактов, исполнитель должен снижать мощность подачи воды для увеличения ресурса насосов фонтанов и экономии электроэнергии. Днем в будни мощность подачи может уменьшиться до 50%. Подобное требование уже содержалось в техническом задании на обслуживание фонтанов в 2023–2024 годах. Кроме того, подрядчик обязан установить по одной шоу-программе на фонтанах, находящихся в следующих точках Перми:
Поставщика услуг выберут на следующей неделе, 20 ноября.