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Posted 11 ноября, 09:36

Published 11 ноября, 09:36

Modified 11 ноября, 09:38

Updated 11 ноября, 09:38

За сидевшую на окне многоэтажки школьницу в Кузбассе наказали ее родителей

За сидевшую на окне многоэтажки школьницу в Кузбассе наказали ее родителей

11 ноября 2024, 09:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Детский мир
Материалы проверки направили в КДН.

В Кемерове 13-летняя девочка сидела на окне квартиры 14 этажа, свесив ноги вниз. Подростка в доме на Московском проспекте заметила жительница соседнего дома и разместила пост в интернете, выражая беспокойство за жизнь девочки. Как пишет VSE42.Ru, к разрешению ситуации подключилась полиция.

В пресс-службе МВД Кузбасса рассказали, что девочка пришла в гости к подруге, и в какой-то момент ей стало жарко. Семиклассница открыла окно и села в проеме, а спустя несколько минут вернулась в квартиру. В итоге полицейские составили в отношении родителей школьницы протоколы о неисполнении родительских обязанностей — материалы рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

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#Происшествия#Детский мир#Полиция
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