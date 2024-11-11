За сидевшую на окне многоэтажки школьницу в Кузбассе наказали ее родителей

В пресс-службе МВД Кузбасса рассказали, что девочка пришла в гости к подруге, и в какой-то момент ей стало жарко. Семиклассница открыла окно и села в проеме, а спустя несколько минут вернулась в квартиру. В итоге полицейские составили в отношении родителей школьницы протоколы о неисполнении родительских обязанностей — материалы рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.