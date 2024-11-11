За сидевшую на окне многоэтажки школьницу в Кузбассе наказали ее родителей

Posted 11 ноября, 09:36
Published 11 ноября, 09:36
Modified 11 ноября, 09:38
Updated 11 ноября, 09:38
В Кемерове 13-летняя девочка сидела на окне квартиры 14 этажа, свесив ноги вниз. Подростка в доме на Московском проспекте заметила жительница соседнего дома и разместила пост в интернете, выражая беспокойство за жизнь девочки. Как пишет VSE42.Ru, к разрешению ситуации подключилась полиция.
В пресс-службе МВД Кузбасса рассказали, что девочка пришла в гости к подруге, и в какой-то момент ей стало жарко. Семиклассница открыла окно и села в проеме, а спустя несколько минут вернулась в квартиру. В итоге полицейские составили в отношении родителей школьницы протоколы о неисполнении родительских обязанностей — материалы рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.