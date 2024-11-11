Житель Прикамья после звонка «директора» отдал мошенникам 6 миллионов рублей

Мужчине действительно позвонили. Собеседник представился представителем правоохранительного ведомства и рассказал о произошедшей утечке личных данных коллег потерпевшего. Со слов звонившего, на этих граждан и на самого заявителя, мошенники оформили кредитные обязательства, а все полученные денежные средства были направлены в поддержку экстремизма.