Житель Прикамья после звонка «директора» отдал мошенникам 6 миллионов рублей

Posted 11 ноября, 12:11
Published 11 ноября, 12:11
Modified 11 ноября, 12:12
Updated 11 ноября, 12:12
На днях 65-летнего пермяка мошенники обманули более чем на 6 млн рублей. Мужчина проживает в Пермском округе, сообщают в краевом ГУ МВД.
В мессенджере пермяку поступило сообщение якобы от генерального директора организации, в которой он трудоустроен. Мнимый работодатель сообщил, что на предприятии проводят оперативные мероприятия силовики, которые в ближайшее время с ним свяжутся.
Мужчине действительно позвонили. Собеседник представился представителем правоохранительного ведомства и рассказал о произошедшей утечке личных данных коллег потерпевшего. Со слов звонившего, на этих граждан и на самого заявителя, мошенники оформили кредитные обязательства, а все полученные денежные средства были направлены в поддержку экстремизма.
«Правоохранитель» убедил мужчину перечислить якобы на «единый банковский счет организации» свыше 2,5 млн рублей. Продолжая следовать инструкциям аферистов, потерпевший приехал по указанному ими адресу и передал курьеру пакет, в котором находилась валюта в сумме почти 40 тыс. долларов.
Позже мужчина поделился информацией с дочерью и только тогда осознал, что стал жертвой мошенников.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
На днях стало известно, что мошенники запугали жителя Лысьвы, представившись судебными приставами. Мужчина перевёл злоумышленникам деньги, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.