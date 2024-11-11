properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 12:11

Published 11 ноября, 12:11

Modified 11 ноября, 12:12

Updated 11 ноября, 12:12

Житель Пермского края потерял после общения с мошенниками 6 млн. рублей

Житель Прикамья после звонка «директора» отдал мошенникам 6 миллионов рублей

11 ноября 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney.

Житель Пермского края потерял после общения с мошенниками 6 млн. рублей

Часть денег мужчина перевел на «безопасный счет», а часть отдал наличными.

На днях 65-летнего пермяка мошенники обманули более чем на 6 млн рублей. Мужчина проживает в Пермском округе, сообщают в краевом ГУ МВД.

В мессенджере пермяку поступило сообщение якобы от генерального директора организации, в которой он трудоустроен. Мнимый работодатель сообщил, что на предприятии проводят оперативные мероприятия силовики, которые в ближайшее время с ним свяжутся.

Мужчине действительно позвонили. Собеседник представился представителем правоохранительного ведомства и рассказал о произошедшей утечке личных данных коллег потерпевшего. Со слов звонившего, на этих граждан и на самого заявителя, мошенники оформили кредитные обязательства, а все полученные денежные средства были направлены в поддержку экстремизма.

«Правоохранитель» убедил мужчину перечислить якобы на «единый банковский счет организации» свыше 2,5 млн рублей. Продолжая следовать инструкциям аферистов, потерпевший приехал по указанному ими адресу и передал курьеру пакет, в котором находилась валюта в сумме почти 40 тыс. долларов.

Позже мужчина поделился информацией с дочерью и только тогда осознал, что стал жертвой мошенников.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

На днях стало известно, что мошенники запугали жителя Лысьвы, представившись судебными приставами. Мужчина перевёл злоумышленникам деньги, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Читайте также:
В Перми откроют три магазина сети миллиардера из ForbesВ Перми объявлен киноконкурс с призовым фондом в 7 миллионов рублейНа стройке логистического центра OZON под Пермью погиб бригадир строителей
#Происшествия#Пермь#Мошенники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика