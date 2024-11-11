Злополучный светофор на перекрестке Осинской и Петропавловской снова не работает

Posted 11 ноября, 06:48
Published 11 ноября, 06:48
Modified 11 ноября, 06:50
Updated 11 ноября, 06:50
Сегодня утром, 11 ноября около 9:30, на перекрестке улиц Осинской и Петропавловской в Перми не работал светофор. Об этом сообщила читательница Properm.ru.
Корреспондент издания позвонил в приемную ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД ПК). В ведомстве сообщили, что этот светофорный объект организация не обслуживает. Информация передана в частную организацию, на чьем балансе он находится, и в МКУ «Пермблагоустройство» для осуществления контроля по восстановлению объекта.
В феврале этого года жители краевой столицы не раз жаловались на неработающее средство регулирования дорожного движения на данном участке. Тогда Properm.ru также сообщали, что светофор находится не на балансе муниципалитета, а на балансе частной компании, и что у них нет права раскрывать причину его неисправности.