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Posted 11 ноября, 06:48

Published 11 ноября, 06:48

Modified 11 ноября, 06:50

Updated 11 ноября, 06:50

Чиновники взяли на контроль неработающий светофор в центре Перми

Злополучный светофор на перекрестке Осинской и Петропавловской снова не работает

11 ноября 2024, 06:48
Фото: properm.ru.

Чиновники взяли на контроль неработающий светофор в центре Перми

В начале этого года пермяки уже жаловались на этот объект.

Сегодня утром, 11 ноября около 9:30, на перекрестке улиц Осинской и Петропавловской в Перми не работал светофор. Об этом сообщила читательница Properm.ru.

Корреспондент издания позвонил в приемную ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД ПК). В ведомстве сообщили, что этот светофорный объект организация не обслуживает. Информация передана в частную организацию, на чьем балансе он находится, и в МКУ «Пермблагоустройство» для осуществления контроля по восстановлению объекта.

В феврале этого года жители краевой столицы не раз жаловались на неработающее средство регулирования дорожного движения на данном участке. Тогда Properm.ru также сообщали, что светофор находится не на балансе муниципалитета, а на балансе частной компании, и что у них нет права раскрывать причину его неисправности.

Фото: properm.ru
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#Происшествия#Пермь#Светофор
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