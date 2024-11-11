Злополучный светофор на перекрестке Осинской и Петропавловской снова не работает

В феврале этого года жители краевой столицы не раз жаловались на неработающее средство регулирования дорожного движения на данном участке. Тогда Properm.ru также сообщали, что светофор находится не на балансе муниципалитета, а на балансе частной компании, и что у них нет права раскрывать причину его неисправности.